"G'lernt is g'lernt": Konditorin Sarah Hessenberger ausgezeichnet

Wie erfolgreich man als selbständige Unternehmerin werden kann, nachdem man eine Lehre absolviert hat, zeigt die Initiative „g’lernt is g’lernt“ von Frau in der Wirtschaft OÖ. Sie zeichnet oberösterreichische Unternehmerinnen aus, die sich im Lauf ihrer Karriere in ihrem Lehrberuf selbständig gemacht haben, und holt sie als Vorbild für Jugendliche vor den Vorhang.

© Florian Pfatschbacher

Die jüngste „g’lernt is g’lernt“-Auszeichnung hat die Konditorin Sarah Hessenberger in der Mittelschule Vorchdorf überreicht bekommen. Die Unternehmerin berichtete dort vor den Schulklassen über ihren Werdegang und tauschte sich mit den Jugendlichen aus, die gerade vor ihrer Berufswahl stehen. „Mit unserer Initiative ‚g’lernt is g’lernt‘ zeigen wir Mädchen und Frauen, wie Selbständigkeit funktioniert. Durch das Gespräch mit den Unternehmerinnen sehen die Schülerinnen, was mit einer Lehre als Basis alles möglich ist. Wir möchten sie mit unserer Initiative dazu ermutigen, bei ihrer Berufswahl auch die Möglichkeit einer Selbständigkeit mitzudenken“, erläutert Claudia Haslinger, Landesvorsitzende-Stv. von Frau in der Wirtschaft OÖ.



Essbare Kunstwerke

Die ausgezeichnete Konditorin Sarah Hessenberger berichtet, dass sie schon als Kind von der Selbständigkeit geträumt hat. „Mir hat es schon immer Freude gemacht, mit meinen Händen tolle essbare Kunstwerke herzustellen“, erzählt sie. „Ich backe und koche sehr gerne und mache gerne anderen Menschen eine Freude.“ Diese Freude erlebt sie nun in ihrer Konditorei „Das Herzstück“, wo sie Hochzeitstorten, Schokoladenerzeugnisse und Motivtorten herstellt. „Als Einzelunternehmerin übernehme ich jeden Schritt selbst – vom Kundenkontakt über die Herstellung bis hin zu Marketing und Organisation. Meine Arbeit steht für Qualität, Leidenschaft und Authentizität, da alles mit Liebe zum Detail gefertigt wird“, erklärt Sarah Hessenberger.

© Florian Pfatschbacher

Auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen

Den Schülerinnen und Schülern kann sie eine Lehre sehr empfehlen: „Junge Menschen lernen in einer Lehre nicht nur den Beruf an sich, sondern auch, selbst Verantwortung zu übernehmen und selbständig zu arbeiten. Besonders im handwerklichen Bereich entsteht große Motivation und Zufriedenheit, wenn man mit den eigenen Händen etwas schaffen kann.“ Ihr Rat an Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen: „Wählt einen Weg, der euch wirklich Freude macht, und lasst euch nicht von Außenstehenden beeinflussen!“ Besonders Frauen, die über eine Selbständigkeit nachdenken, rät sie, den Schritt zu wagen. Wichtig sei es, auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und auch gut auf sich selbst zu achten.

