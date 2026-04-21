Im Veranstaltungszentrum Manglburg ging am 17. April 2026 der Galaabend der Grieskirchner Wirtschaft über die Bühne. Die WKOÖ Grieskirchen veranstaltet diesen Galaabend im Rahmen des Projekts „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“

An diesem Abend wurden vor rund 300 Gästen alle Personen aus dem Bezirk ausgezeichnet, die in den vergangenen beiden Jahren die Meister- oder Lehrabschlussprüfung absolviert haben. Überreicht wurden die Auszeichnungen, eigens kreierte Anstecknadeln in Silber und Gold, von Meister Michael Pecherstorfer, Vize-Präsident der WKOÖ, Projekt-Initiator Laurenz Pöttinger, WKO Grieskirchen Obmann Günther Baschinger, Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzende Helga Schörgendorfer und WKO Grieskirchen Leiter Hans Moser.

Große Wertschätzung für die Ausgezeichneten

28 Meisterinnen und Meister erhielten die Auszeichnung in Gold und für die 90 Absolventen der Lehrabschlussprüfung gab es eine Auszeichnung in Silber. Alle nahmen die sehr wertschätzende einzigartige Auszeichnung an diesem Abend persönlich im Empfang.

Die ausgezeichneten Meister bekamen außerdem wieder einen eigens kreierten Pokal vom Steinmetzmeisterbetrieb Pointner aus Hofkirchen/Tr., ebenfalls von den Persönlichkeiten aus der Wirtschaft überreicht.

Die Laudatoren Helga Schörgendorfer, Laurenz Pöttinger, Günther Baschinger und Michael Pecherstorfer sprachen mit großer Wertschätzung zu den Ausgezeichneten.

© Maringer

Die Statements von Maria Pachner, Bürgermeisterin der Stadt Grieskirchen, WKO Obmann Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser unterstrichen die Bedeutung dieser österreichweit einzigartigen Veranstaltung, die einer Maturafeier gleichgestellt ist.

Mit großem Interesse wurde die darauffolgende Talkrunde von Fach- und Führungskräften, die teils hohe Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Berufswettkämpfen errungen haben, von den Besuchern verfolgt. Die Aussagen waren sehr pointiert und selbstbewusst und lösten auch großes Interesse im Publikum aus.

Beim Thema Fachkräfte ziehen alle an einem Strang

Die WKO Grieskirchen unterstreicht mit dieser Veranstaltung eindrucksvoll ihre Rolle als aktiver Dienstleister für seine Mitgliedsbetriebe.

„Diese Initiative soll die regionalen Unternehmen dabei unterstützen, dem akuter werdenden Fachkräfte- und Lehrlingsmangel zeitgerecht gegenzusteuern!“ bringt Obmann Günther Baschinger die Bestrebungen der WKO Grieskirchen auf den Punkt. „Insgesamt konnten wir bereits mehr als 1.000 erfolgreiche Lehrabschluss-Absolventen und 220 Meisterinnen und Meister persönlich an den Galaabenden auszeichnen!“, ist Bezirksstellen-Leiter Hans Moser stolz auf diese Initiative. Die WKOÖ sieht es als ihre Aufgabe, beim Thema Fachkräfte an einem Strang zu ziehen, mit den Wirtschaftsvertretungen auf Bundes- und Landesebene, den Unternehmerinnen und Unternehmer und deren Mitarbeitern sowie speziell mit den Jugendlichen, deren Eltern und Lehrkräften. Nicht zuletzt aufgrund dieser Initiative steigt der Stellenwert des Handwerks, der Fachkräfte und der Lehrlingsausbildung wieder.

Mit Imagefilmen und zahlreichen Aktivitäten wird das Bezirksprojekt „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“ auch vom Regionalfernsehen HT1 unterstützt. Bei der Gala selbst sorgten die Band „DeTona“, die Raiffeisenbank Grieskirchen als Kooperationspartner und die charmante Moderatorin Elisabeth Gruber für einen gelungenen Abend.

Zur Fotogalerie