Gastronomen in Aschach/Donau geehrt

Auf Antrag der WKO Eferding, unterstützt von der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKOÖ, wurden Verena Steininger, Geschäftsführerin des Gasthof Sonne und Harald Hummer, Geschäftsführer der Pizzeria La Mamma, jeweils mit der Wirtschaftsmedaille und Ehrenurkunde der WKOÖ, unterzeichnet von Präsidentin Doris Hummer und Direktor Gerald Silberhumer, ausgezeichnet.

Die Ehrung nahmen Spartenobmann Gerold Royda, Spartengeschäftsführer Stefan Praher, WKO Eferding-Obmann Tobias Luger und WKO Eferding-Leiter Hans Moser persönlich vor Ort vor.

Folgende Gastronomiebetriebe wurden ebenfalls geehrt:

30 Jahre – Ehrenurkunde in Silber: Christian Bogner

© Stefanie Hofinger

25 Jahre – Ehrenurkunde in Bronze: Adolf Einfalt

© Stefanie Hofinger

Bei Betriebsbesuchen konnten die Auszeichnungen persönlich in den Gastgärten von Aschach/D. überreicht werden.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Familienbetriebe in der Gastronomie und Hotellerie, diese stehen für Regionalität, Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation! Sie tragen mit sehr viel Herz und Mut dazu bei, dass das Image der Unternehmen wieder steigt!“ sind sich alle Gratulanten einig.

