Aushängeschilder des oö. Tourismus aus Grieskirchen ausgezeichnet

Im Mittelpunkt des Abends standen jene Persönlichkeiten, die mit ihrem Engagement, ihrer Leidenschaft und ihrem unternehmerischen Mut den Tourismus in Oberösterreich tagtäglich gestalten. WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Gerold Royda, Obmann der oö. Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft und OÖ Wirtesprecher, sowie Michael Nell, Obmann der Hotellerie in Oberösterreich, gratulierten den Geehrten persönlich und überreichten die Jubiläumsurkunden sowie die Unternehmerbriefe.

„Seitens der WKO Grieskirchen durfte ich bei den Ehrungen dabei sein und gratuliere natürlich auch noch einmal von ganzen Herzen unseren Berufsjubilaren aus der Gastronomie aus dem Bezirk Grieskirchen“, so WKO-Leiter Hans Moser.

Thomas und Petra Altendorfer, Grieskirchen - in Gold für 35 Jahre

Johann Straßer , Bad Schallerbach – in Silber für 30 Jahre

Petra Windischbauer, Waizenkirchen – in Bronze für 25 Jahre

Frank Horn, Neukirchen/W. – in Bronze für 25 Jahre

Auf dem Foto von links: Gerold Royda, Lisa Sigl, Frank Horn, Petra und Thomas Altendorfer, Petra Windischbauer, Michael Nell, Johann Straßer, Stefan Praher, Hans Moser