DORIS wurde kräftig modernisiert

Das Geoinformationssystem des Landes hat einen großen Modernisierungsschritt gemacht. Auf Basis der Open-Source-Technologie ist die Benutzung einfacher, schneller und flexibler, gaben vergangene Woche Landesrat Günther Steinkellner und Markus Beyer, Leiter der Abteilung Geoinformation und Liegenschaft, bekannt.

DORIS stellt wie bisher gratis Karten, Luftbilder und verschiedenste Geo-Daten zur Verfügung. Neu sind jetzt bis zu 1200 Themenbäume, erklärt Beyer. Über die Homepage kann man so die unterschiedlichsten Daten und Informationen abfragen, vom früheren Hausnamen bis zu ehemaligen Besitzern. Beyer: „Das wird von den Bürgern auch schon fleißig genutzt. Wir haben jetzt bereits bis zu einer Million Zugriffe pro Tag.“

DORIS WebGIS wurde konsequent benutzerfreundlich entwickelt und ist auf allen Endgeräten nutzbar – vom Desktop über Tablets bis zu Smartphones. Eine optimierte Kartenansicht sorgt für raschen Einstieg und kurze Ladezeiten.