Guardi und SunElements eröffnen Schauraum in Traun

Guardi mit Sitz in Wien ist einer der führenden Hersteller von hochwertigen Zäunen, Balkonen und Toren aus Aluminium, SunElements aus Hofkirchen im Mühlkreis setzt mit Designgartenhäusern neue Maßstäbe im Bereich Outdoor-Living. An den Eröffnungstagen am Freitag, 13. März, und Samstag, 14. März, werden den Besucher von 8 bis 17 Uhr die neuesten Produkte der beiden Unternehmen präsentiert. Generell ist der Schauraum dann immer Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Insgesamt sind im neuen Schauraum zwei Mitarbeiter beschäftigt. „Wir wollen unsere Kunden im neuen Schauraum optimal vor Ort beraten“, betonen die Geschäftsführer Thomas Lanzerstorfer und Stefan Wagner.

Die Eröffnungstage bieten die ideale Gelegenheit, um sich über die neuesten Trends bei Balkonen, Zäunen, Türen und Designgartenhäusern zu informieren. Am Freitag ist der aus der Fernsehserie „Pfusch am Bau“ bekannte Experte Günther Nussbaum live vor Ort. Von 14 bis 16 Uhr steht der Bauprofi allen Besuchern für Fragen rund um Bauprojekte bei Haus und Garten zur Verfügung und wird Wissenswertes aus seiner Erfahrung preisgeben.

Optimale Beratung bei Gartenprojekten

Der neue Schauraum in Traun wurde von den Mitarbeitern in einer zweimonatigen Umbauphase geplant und gestaltet und bietet das ideale Umfeld, um die Kunden bei ihren neuen Gartenprojekten optimal beraten zu können. Durch die große Modellvielfalt kann der Besucher aus einer breiten Produktpalette wählen. „Oberösterreich war schon immer ein Kerngebiet von Guardi, durch die Zusammenarbeit mit SunElements war es naheliegend, hier einen Standort zu schaffen, wo man die Produkte erleben kann“, so Lanzerstorfer und Wagner.

Im Schauraum wird die breite Produktpalette von Guardi präsentiert, die neuesten Zäune, Balkone und Schiebetormodelle werden in den verschiedensten Varianten präsentiert. Guardi besteht seit 25 Jahren und jährlich werden über 14.000 Kunden mit hochwertigen Aluminium- und Stahlprodukten beliefert. Das Design, die Produktentwicklung und die Installation der Technik erfolgen in Österreich. Die hochwertigen Zäune, Balkone und Tore werden in Österreich und in Polen hergestellt. Allein in Österreich beschäftigt das Unternehmen 40 Mitarbeiter.

Innovative Designgartenhäuser von SunElements

Dazu finden sich im neuen Schauraum auch die neuen Designgartenhäuser von SunElements, die das Wohnen im Garten zum Erlebnis machen. Das Designgartenhaus mit einer Größe von bis zu 24 m² besteht aus Aluminium und kann mit den verschiedensten Glasarten ausgestattet werden. Mit einer integrierten Photovoltaikanlage kann außerdem der Strombedarf eines Eigenheimes fast zur Gänze abgedeckt werden.

