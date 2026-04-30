GUUTE Awards für regionale Top-Betriebe

Als regionaler Wirtschaftspreis ehrt der GUUTE Award Unternehmen, die die Werte von GUUTE – Regionalität, Qualität, Kooperation und Innovation – in außergewöhnlichem Maß leben und damit ein Vorbild für andere Unternehmen in der Region sind. Die Bewertung der Einreichungen wurde dabei von einer 16-köpfigen hochkarätig besetzten Jury vorgenommen. Bei der Verleihung im Rahmen des Frühlingsempfangs im Julius-Raab-Saal im Haus der Wirtschaft in Linz holte WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl gemeinsam mit Sabine Lindorfer, Obfrau von GUUTE OÖ und der WKO Urfahr-Umgebung die verdienten Betriebe vor den Vorhang und stellte besonders deren Vorbildwirkung für die regionale Wirtschaft in den Mittelpunkt.



Gregor Baumgartner, Geschäftsführer von GUUTE OÖ, Klemens Ruttmann, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung sowie Hans Moser, Leiter der WKO Eferding, zeigten sich erfreut darüber, dass sich aus den mittlerweile rund 550 GUUTE Betrieben vier herausragende Preisträger besonders hervorheben konnten. Die Auszeichnung unterstreicht einmal mehr die hohe Qualität und Vielfalt der GUUTE Betriebe in den Regionen.



Bauernstubn GmbH, Walding, St. Gotthard, St. Martin

Die drei Standorte der Bauernstubn GmbH in Walding, St. Gotthard und St. Martin haben sich als Drehscheiben für regionale Produkte und Lebensmittel etabliert und stehen zugleich für den starken Zusammenhalt eines familiengeführten Unternehmens. Mit Herzblut und Detailverliebtheit wurden die Geschäftsräume eingerichtet und wird auch der laufende Betrieb bestellt, dahinter steckt viel Wertschätzung den einheimischen Erzeugern gegenüber. Schritt für Schritt wurde ein umfangreiches Lieferantennetzwerk mit rund 150 Partnerbetrieben eigenständig aufgebaut. Der Mehrwert für die Kunden liegt darin, dass man qualitative Nahversorgung an einem Ort gebündelt vorfindet und weiß, wo die Waren herkommen. Gleichzeitig entsteht für regionale Bauern und Lieferanten eine wertvolle Vermarktungsmöglichkeit und eine starke Plattform für ihre Produkte.



Hauser GmbH, Linz

Das Produktportfolio der Hauser GmbH mit über 480 Mitarbeitern umfasst Kühl- und Tiefkühlmöbel, Kältetechnik und Regelungen sowie Kühlräume und Kühlhäuser. Ergänzt wird das Angebot durch ein breitgefächertes Dienstleistungsportfolio mit 24-Stunden-Service inklusive Online-Temperaturüberwachung sowie durch Montage- und Servicetechniker in unmittelbarer Nähe. Ein besonderer Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der Lehrlingsausbildung: Die rund 50 Lehrlinge werden entsprechend ihrer individuellen Stärken begleitet und in ihrer Entwicklung gezielt gefördert. Die Hauser GmbH versteht sich als zukunftssicheres Unternehmen, das seit 1946 erfolgreich am Markt besteht und sowohl regionale als auch internationale Partnerschaften pflegt. Innovation entsteht bei Hauser maßgeblich durch die Kompetenz und das Engagement der Mitarbeiter und Lehrlinge. Mit einem klaren Fokus auf Aus- und Weiterbildung investiert das Unternehmen gezielt in seine Zukunft.



Sano Transportgeräte GmbH, Lichtenberg

Die Sano Transportgeräte GmbH in Lichtenberg beschäftigt über 60 Mitarbeiter Großteils aus der Region. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mobile, elektrische Treppensteiglösungen. Im Fokus stehen ergonomische und alltagstaugliche Lösungen, die insbesondere die „Last Mile“ erleichtern und schwere Lasten sicher transportierbar machen – im gewerblichen wie auch im privaten Bereich. Ob bei einem Umzug, beim Transport in den Keller oder zur Unterstützung von Menschen mit eingeschränkter Mobilität: Sano schafft praktische Hilfe dort, wo Menschen im Alltag an Grenzen stoßen. Als Weltmarktführer für mobile, elektrische Treppensteiger setzt das Unternehmen international Maßstäbe in seiner Branche.



Achleitner Biohof GmbH, Eferding

Die Achleitner Biohof GmbH mit Sitz in Eferding beschäftigt über 120 Mitarbeiter. Das Unternehmen zeichnet sich insbesondere durch seine geschlossene Wertschöpfungskette, die von der eigenen Landwirtschaft über den Groß- und Einzelhandel (Frischmarkt und Biokiste) bis hin zum eigenen Restaurant, dem Bio-Kulinarium, reicht. Seit 1990 steht das Unternehmen konsequent für 100 Prozent Bio und lebt Nachhaltigkeit weit über den Feldrand hinaus. Durch kontinuierlichen technologischen Fortschritt verfolgt der Achleitner Biohof einen klaren Fahrplan zur Klimaneutralität bis 2030. Besonders hervorzuheben ist der „Nix-Wegwerfen-Kreislauf“, der gelebte Kreislaufwirtschaft auf eindrucksvolle Weise widerspiegelt.