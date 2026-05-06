Wohnträume von klassisch bis modern

Haider wurde 1986 von Alois Haider gegründet und steht seither für Qualität, Verlässlichkeit und persönliche Beratung. 2006 übernahm Thomas Haider den Betrieb von seinem Vater und führt das Unternehmen seither erfolgreich in die Zukunft. Direkt nach der Übernahme wurde der Schauraum umfassend modernisiert, ein weiterer Umbau folgte 2017. 2022 erfolgte der nächste Schritt. Die Außenfassade erhielt ein neues, zeitgemäßes Erscheinungsbild. Als ausgezeichneter oberösterreichischer Handelsbetrieb mit rund 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche setzt Haider Wohnen auf die enge Zusammenarbeit mit regionalen Partnern.

Seit 2003 GUUTE-Betrieb

Bereits seit 2003 ist das Unternehmen ein GUUTE-Betrieb und trägt seit vielen Jahren das Top-Handelszertifikat. Ehrlichkeit, Kompetenz und Engagement stehen von Anfang an im Mittelpunkt. In Kooperation mit dem Möbelverband Service & More bietet Haider Wohnen beste Beratung, ganz gleich, ob es um Designermöbel oder klassische Einrichtung geht. Ziel ist immer, individuelle Wohnträume ganz nach den Wünschen der Kunden zu verwirklichen.

Zu Haider Wohnen