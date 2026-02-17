Handelsbrunch: Gemeinsam den Wandel gestalten

Im Rahmen mehrerer Vorträge (Moritz Weibold, Thomas Peterseil, Christoph Redl und Adolf Seifried) erhielten die Betriebe wertvolle Impulse, wie sie ihre digitale Sichtbarkeit gezielt erhöhen können und welche Erwartungen Kundinnen und Kunden künftig an den Handel stellen. Dabei ging es nicht nur um Online-Präsenz und neue Technologien, sondern vor allem darum, digitale Werkzeuge sinnvoll einzusetzen, um echte Mehrwerte zu schaffen.

Ein weiterer Höhepunkt war eine Zeitreise ins Jahr 2035. Den Unternehmen wurde anschaulich vermittelt, wie sich der Handel in den kommenden Jahren entwickeln wird und wie sich das Kundenverhalten nachhaltig verändern dürfte. Zukunftsbilder zeigten: Automatisierung und Digitalisierung werden weiter zunehmen. Trotz aller technologischen Entwicklungen wurde eines klar betont: Der Mensch bleibt im Handel unverzichtbar. Persönliche Beziehungen, regionale Verankerung und emotionale Einkaufserlebnisse werden künftig noch wichtiger.

© Maringer Christoph Redl, Adolf Seifried, Moritz Weibold, Thomas Peterseil, Tobias Luger, Günther Baschinger, Hans Moser.

„Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie muss den Menschen unterstützen – sowohl die Kundinnen und Kunden als auch die Betriebe. Der persönliche Kontakt bleibt das Herzstück des Handels“, betont WKO-Grieskirchen-Obmann Günther Baschinger.

Tobias Luger, Obmann der WKO Eferding unterstreicht die Bedeutung des bewussten Zusammenspiels von online und offline: „Unsere Aufgabe ist es, den Handel zukunftsfit zu machen, ohne seine Seele zu verlieren. Wer heute auf digitale Sichtbarkeit setzt und gleichzeitig echte Begegnungen schafft, wird auch 2035 erfolgreich sein.“

„Wir freuen uns, dass dieser regionale Handelsbrunch so gut angenommen wurde, und werden weitere ähnliche Formate für unsere Kunden, sprich Mitgliedsbetriebe anbieten!“, ergänzt WKO Leiter Hans Moser.