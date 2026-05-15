Drei WKOÖ-Bezirksstellen bekommen neues Zuhause am Linzer Hessenplatz

Vor rund zwei Jahren wurde die modernisierte Zentrale am Hessenplatz als „Haus der Wirtschaft“ eröffnet. Es hat sich in dieser kurzen Zeit bereits als Ort der Vernetzung und des Austauschs etabliert. Nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden möchten, kommen hier zusammen, sondern jährlich auch rund 10.000 Schülerinnen und Schüler im Talent Space.

Nun folgt mit dem Abriss und Neubau des Gebäudes in der Dametzstraße 51 der nächste und finale Schritt, um am Standort Hessenplatz alle Organisationseinheiten zu bündeln.

© b3d Ansicht des Neubaus (links im Bild) aus Richtung Dametzstraße.

Arbeitsplätze für 50 Mitarbeiter

In den kommenden zwei Jahren wird an Stelle des bestehenden Gebäudes ein neuer, fünfstöckiger Bürobau errichtet. Dort werden künftig rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben, die momentan auf mehrere Standorte verteilt sind. Die Bezirksstellen Linz-Stadt, Linz-Land und Urfahr-Umgebung, das Finanz- und Rechnungswesen, die IT sowie die zentrale Poststelle werden im Neubau untergebracht, wodurch sich eine Konsolidierung der Abläufe und eine Kostenersparnis ergeben. Das neue Gebäude wird über die bestehende Tiefgarage mit dem Haus der Wirtschaft verbunden.