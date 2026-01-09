Wissen schafft Wirtschaft: Jahresauftakt der Sparte Information und Consulting

„How to deal with 2026?” Die Antwort der Sparte Information und Consulting lautet: Wissen erlangen, Wissen erneuern, Wissen sichern. Für ihre Mitglieder bietet die Sparte IC deshalb im Rahmen ihrer IC Unternehmer Akademie „61 Boosts für das Jahr 2026“. In Form von 61 neuen Weiterbildungsseminaren und Workshops, die von der Fachorganisation der Mitglieder attraktiv gefördert werden, können die Unternehmerinnen und Unternehmer der Informations- und Consultingwirtschaft ihr Wissen erweitern. „Wissen schafft Wirtschaft“, betont Spartenobmann Christoph Schumacher, der mit der Jahresauftaktveranstaltung auch den offiziellen Startschuss für die IC Unternehmer Akademie gegeben hat.



© Kneidinger-Photography Spartenobmann Christoph Schumacher begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Jahresauftakt der Sparte Information und Consulting.



Eine besondere Herausforderung gerade in dieser wissensbasierten Branche ist die künstliche Intelligenz. Dies spiegelt sich in den Angeboten der IC Unternehmer Akademie wider: 2026 bildet das Thema KI einen Seminarschwerpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren in den Seminaren und Workshops unter anderem, wie sie diese Technologie strategisch einsetzen können, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und Innovationen voranzutreiben.



Kritisches Denken nicht vernachlässigen

Dass an der Auseinandersetzung mit KI kein Weg vorbeiführt, stellt auch die Vortragende an diesem Abend klar. Sabine T. Köszegi, Vorständin am Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation an der TU Wien, erläutert, wie sich das Fortschreiten der Künstlichen Intelligenz auf die Arbeitswelt auswirken kann. Wichtig sei es, die Fähigkeiten, die der Mensch der KI voraus hat, nicht zu vernachlässigen. Kritisches Denken und die Fähigkeit, einen Kontext zu erkennen und zu bewerten, unterscheiden uns ebenso von der KI wie die Fähigkeit, zu reflektieren und uns selbst wahrzunehmen. Köszegi kommt zu dem Schluss, dass in der Wirtschaft nur jene von KI profitieren werden, die über viel Expertise und Know-how verfügen. Alle anderen werden immer leichter von KI ersetzt werden können. Sie betont: „Technologie ist kein Schicksal! Wir müssen die Systeme so entwickeln, dass die Verantwortung und die Kontrolle beim Menschen bleiben!“



© Kneidinger-Photography V. l.: Sparten-Geschäftsführer Thomas Oberngruber, Philipp Baldauf, Andreas Geiblinger, Sabine T. Köszegi, WKÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, Sparten-Obmann Christoph Schumacher, Projektleiter Patrick Pix, Karl Irndorfer.





Spannende Vorschau auf Seminare der IC Akademie

Die benötigte Expertise und das Know-how, um für die aktuellen Herausforderungen gewappnet zu sein, können sich die Unternehmerinnen und Unternehmer in der IC Unternehmer Akademie aneignen. Eine spannende inhaltliche Vorschau auf das geförderte Weiterbildungsprogramm 2026 gaben beim Jahresauftakt die Trainer Andreas Geiblinger, Karl Irndorfer und Philipp Baldauf. Wie Unternehmen einen guten Boden für Innovationen schaffen können, darüber sprach Andreas Geiblinger in seinem Knowledge Boost. Um innovativ zu sein, ist es für Unternehmen entscheidend, Experimentierfreude zuzulassen und Strukturen zu schaffen, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit fördern. Den hohen Stellenwert des richtigen Leistungsmanagements und der Erarbeitung einer positiven Entscheidungsstrategie betont Karl Irndorfer in seinem Vortrag. Philipp Baldauf führt das Publikum schließlich erneut in die Welt der KI und zeigt anhand eindrucksvoller Beispiele die unendliche Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten.



Mit 61 branchenspezifischen Seminaren bietet die IC Unternehmer Akademie auch im Jahr 2026 allen Mitgliedern die Möglichkeit, sich in das Thema KI – und viele weitere relevante Themen – zu vertiefen und davon für ihr eigenes Unternehmen zu profitieren.



Alle Infos und Anmeldung zur IC Unternehmer Akademie auf www.ic-akademie.at



