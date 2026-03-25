Immobilienpreisspiegel 2026: Immobilienmarkt in OÖ bleibt stabil

Die aktuelle Ausgabe des Immobilienpreisspiegels 2026 der WKO zeigt für Oberösterreich eine stabile Entwicklung am Immobilienmarkt. Über nahezu alle Segmente hinweg bewegen sich die Preise moderat nach oben. Gleichzeitig wird deutlich, dass sich der Ballungsraum Linz in mehreren Bereichen anders entwickelt als das Bundesland insgesamt – vor allem dort, wo urbane Nachfrage, Miete und gewerbliche Nutzung besonders stark zusammenwirken.



Oberösterreich mit breiter, stabiler Entwicklung

Die Preisentwicklung in Oberösterreich sieht im Detail folgendermaßen aus:



Baugrundstücke kosten im Durchschnitt 178,21 Euro pro Quadratmeter und damit um 2,10 Prozent über dem Vorjahr.



kosten im Durchschnitt 178,21 Euro pro Quadratmeter und damit um 2,10 Prozent über dem Vorjahr. Eigentumswohnungen im Erstbezug steigen auf 2.768,35 Euro pro Quadratmeter (+1,40 Prozent).



steigen auf 2.768,35 Euro pro Quadratmeter (+1,40 Prozent). Gebrauchte Eigentumswohnungen liegen aktuell bei 1.665,11 Euro pro Quadratmeter (+2,52 Prozent).



liegen aktuell bei 1.665,11 Euro pro Quadratmeter (+2,52 Prozent). Reihenhäuser mit 1.704,91 Euro pro Quadratmeter (+1,23 Prozent) und Einfamilienhäuser mit 1.854,37 Euro pro Quadratmeter (+1,68 Prozent) zeigen eine moderate Aufwärtsbewegung.



mit 1.704,91 Euro pro Quadratmeter (+1,23 Prozent) und Einfamilienhäuser mit 1.854,37 Euro pro Quadratmeter (+1,68 Prozent) zeigen eine moderate Aufwärtsbewegung. Mietwohnungen liegen im Durchschnitt bei 8,18 Euro pro Quadratmeter (+1,87 Prozent).



liegen im Durchschnitt bei 8,18 Euro pro Quadratmeter (+1,87 Prozent). Im gewerblichen Bereich steigen Grundstücke für Betriebe auf 95,75 Euro pro Quadratmeter (+3,00 Prozent).



steigen Grundstücke für Betriebe auf 95,75 Euro pro Quadratmeter (+3,00 Prozent). Büroflächen kosten 8,53 Euro pro Quadratmeter (+2,03 Prozent) und Geschäftslokale 9,47 Euro pro Quadratmeter (+1,28 Prozent).



Linz entwickelt sich als Ballungsraum in mehreren Segmenten anders

Ein genauer Blick auf Linz als Ballungsraum und Landeshauptstadt zeigt, dass sich die Dynamik dort teilweise vom Bundesland-Schnitt absetzt.



Bei Baugrundstücken liegt Linz bei 606,43 Euro pro Quadratmeter und damit bei einem Plus von 0,75 Prozent.



liegt Linz bei 606,43 Euro pro Quadratmeter und damit bei einem Plus von 0,75 Prozent. Eigentumswohnungen im Erstbezug steigen auf 3.834,25 Euro pro Quadratmeter (+0,77 Prozent),



steigen auf 3.834,25 Euro pro Quadratmeter (+0,77 Prozent), Reihenhäuser steigen auf 2.378,27 Euro pro Quadratmeter (+0,39 Prozent) und Einfamilienhäuser auf 2.718,37 Euro pro Quadratmeter (+0,30 Prozent).



steigen auf 2.378,27 Euro pro Quadratmeter (+0,39 Prozent) und Einfamilienhäuser auf 2.718,37 Euro pro Quadratmeter (+0,30 Prozent). Gleichzeitig legen gebrauchte Eigentumswohnungen in Linz auf 2.458,57 Euro pro Quadratmeter zu (+2,54 Prozent).



in Linz auf 2.458,57 Euro pro Quadratmeter zu (+2,54 Prozent). Neuwertige Mietwohnungen steigen auf 10,19 Euro pro Quadratmeter (+2,41 Prozent).



„Oberösterreich zeigt einen stabilen Immobilienmarkt mit moderaten Preisbewegungen. Im Ballungsraum Linz sehen wir in mehreren Segmenten eine ebenso ruhige Preisbewegung, während Miete und urbane Nachfrage deutlich stärker anziehen. Das ist typisch für einen starken Verdichtungsraum mit eigener Marktdynamik“, sagt Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Oberösterreich.



Vor allem bei Büro- und Geschäftsflächen zeigt Linz zusätzliche Zugkraft:



Grundstücke für Betrieb steigen in Linz auf 215,35 Euro pro Quadratmeter (+1,63 Prozent),



steigen in Linz auf 215,35 Euro pro Quadratmeter (+1,63 Prozent), Geschäftslokale auf 28,13 Euro pro Quadratmeter (+2,11 Prozent) und



auf 28,13 Euro pro Quadratmeter (+2,11 Prozent) und Büroflächen auf 11,56 Euro pro Quadratmeter (+5,67 Prozent).



„In Linz spielen wirtschaftliche Aktivität, Standortqualität und Nachfrage nach urbanen Flächen besonders stark zusammen. Wenn Büroflächen und Geschäftsflächen deutlich anziehen, ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Ballungsraum Linz innerhalb Oberösterreichs eigene Impulse setzt“, sagt Zoidl.



Stabile Rahmenbedingungen bleiben entscheidend

Für die Branche ist damit klar: Die Entwicklung in Oberösterreich ist positiv, braucht aber weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen. „Damit der Markt stabil bleibt und sich der Ballungsraum Linz ebenso wie die Regionen des Landes gut weiterentwickeln können, braucht es Planungssicherheit, Investitionsanreize und Rahmenbedingungen, die Neubau, Sanierung und betriebliche Entwicklung unterstützen“, betont Zoidl.

Immobilienpreisspiegel 2026 ab sofort erhältlich

Der Immobilienpreisspiegel 2026 ist zum Preis von 59 Euro erhältlich, für WKO-Mitglieder um 49 Euro, jeweils zzgl. USt und Versandkosten. Bestellungen sind beim Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Wiedner Hauptstraße 57/2/2/5, 1040 Wien, per E-Mail an bestellung-immo@wko.at, telefonisch unter 0590900-5522 oder per Fax an 0590900-115522 möglich.

Alle Infos auf https://www.wko.at/oe/information-consulting/immobilien-vermoegenstreuhaender/immobilienpreisspiegel