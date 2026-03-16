Infoveranstaltung: Neue EU-Regeln für Cyber Security

Die Europäische Union führt derzeit eine Reihe neuer Gesetzespakete ein, deren Auswirkungen auch heimische Betriebe spüren werden. Dazu zählen unter anderem der Cyber Resilience Act, die NIS-2-Richtlinie, der Data Act, der AI Act sowie die neue Maschinenverordnung. Viele Unternehmen – vom produzierenden Gewerbe über den Maschinen- und Gerätebau bis hin zu IT- und Softwareanbietern – sind mittelbar oder unmittelbar betroffen. „Uns ist wichtig, unsere Unternehmen rechtzeitig zu informieren und ihnen konkrete Unterstützung an die Hand zu geben“, sagt Klaus Schobesberger, Obmann WKO Linz-Stadt.



WKO Linz-Stadt lädt zu regionaler Info-Veranstaltung ein

Um Orientierung zu bieten und frühzeitig auf die kommenden Anforderungen vorzubereiten, organisiert die WKO Oberösterreich kompakte Informationsveranstaltungen. Für den Bezirk Linz-Stadt findet diese Veranstaltung am 11. Mai statt. Namhafte Expertinnen und Experten beleuchten dabei sowohl die technischen als auch die rechtlichen Aspekte der neuen EU-Vorgaben und erklären, welche Veränderungen in den nächsten Jahren konkret zu erwarten sind.



Wissensvorsprung bringt Wettbewerbsvorteile

Im Fokus der Veranstaltung stehen unter anderem:



neue Sicherheits- und Dokumentationspflichten,

verschärfte Anforderungen an vernetzte Produkte und digitale Systeme,

Auswirkungen auf Haftung, Lieferketten und Zertifizierungen,

Risiken, die durch die neuen Regelungen adressiert oder verhindert werden sollen – etwa Cyberangriffe, Manipulationen oder IT-Ausfälle.

Zudem erhalten die Teilnehmenden einen kompakten Überblick über Hilfestellungen, Services und Unterstützungsangebote der WKOÖ, die Betriebe bei der Umsetzung der neuen Anforderungen entlasten sollen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Unternehmen, die digitale Produkte nutzen, herstellen oder vertreiben, oder deren Abläufe durch vernetzte Systeme beeinflusst werden. Die Teilnahme ist kostenlos.



Termine und Anmeldung unter:

wko.at/ooe/bezirksstellen/roadshow-neue-cyber-security-regelungen

