Jetzt einreichen: Jungunternehmer:innenpreis holt junge Unternehmen vor den Vorhang

Wer seine Leidenschaft fürs Unternehmertum zeigen will, bekommt 2026 wieder die Chance: Der Jungunternehmer:innenpreis (JUP) der Jungen Wirtschaft OÖ ist zurück und holt junge Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Vorhang, die mit Mut, Tatendrang und frischen Ideen zeigen, was in Oberösterreichs Wirtschaft steckt. Die Online-Einreichung ist ab sofort bis 21. Mai 2026 unter www.jungunternehmerpreis.at möglich.



Der JUP 2026 wird von der Jungen Wirtschaft OÖ in Kooperation mit dem Land Oberösterreich sowie der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) veranstaltet. Gemeinsam werden junge Unternehmen sichtbar gemacht, die mit Innovationsgeist, regionaler Stärke und unternehmerischer Leidenschaft wichtige Impulse für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich setzen.



Vergeben wird der Jungunternehmer:innenpreis 2026 in drei Kategorien:



Raketenstarter: Für Gründer und Newcomer, die mit ihrer Geschäftsidee durchstarten, überraschen, inspirieren und den Weg in die Zukunft weisen.



Für Gründer und Newcomer, die mit ihrer Geschäftsidee durchstarten, überraschen, inspirieren und den Weg in die Zukunft weisen. Regionenrocker: Für Jungunternehmer, die sich am Markt etabliert haben und etwas Besonderes für die Zukunft ihrer Region leisten — etwa durch regionale Produktion, die Schaffung von Arbeitsplätzen, eine erfolgreiche Betriebsnachfolge oder die aktive Mitgestaltung ihres Firmenstandorts.



Für Jungunternehmer, die sich am Markt etabliert haben und etwas Besonderes für die Zukunft ihrer Region leisten — etwa durch regionale Produktion, die Schaffung von Arbeitsplätzen, eine erfolgreiche Betriebsnachfolge oder die aktive Mitgestaltung ihres Firmenstandorts. Werteschöpfer: Die neue Kategorie rückt Soloselbständige und kleine Teams mit höchstens vier Mitarbeitenden in den Mittelpunkt. Gesucht sind Unternehmen, die mit innovativen Ideen, Produkten oder Dienstleistungen überzeugen, Wachstumspotenzial zeigen oder erfolgreich in Kooperationen zusammenarbeiten.



Pro Kategorie werden drei Unternehmen ausgezeichnet. Die Preisgelder betragen 3.000 Euro für den ersten Platz, 2.000 Euro für den zweiten Platz und 1.000 Euro für den dritten Platz. Zusätzlich werden die jeweils zehn besten Einreichungen je Kategorie auf der Homepage veröffentlicht, die prämierten Unternehmen werden medial präsentiert. Die Preisverleihung findet am 30. September 2026 in der WKO Oberösterreich am Hessenplatz in Linz statt.

