Junge Unternehmer präsentieren ihre Geschäftsideen im HEY! Steyr

Einen Tag lang Verkaufsfläche statt Klassenzimmer: Beim Hey!Day 2026 erhielten sogenannte „Junior Companies“ die Möglichkeit, ihre Geschäftsideen unter realen Marktbedingungen im Einkaufszentrum HEY! Steyr zu präsentieren. Das Event wurde von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft der Wirtschaftskammer OÖ organisiert. „Wir bieten damit unternehmerischen Nachwuchstalenten eine einzigartige Bühne, ihre Produkte professionell zu vermarkten und wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln“, sagt deren Präsident Bernhard Aichinger.



Neben dem ganztägigen Verkauf stellten sich die Teams auch den Fragen einer Fachjury. Bewertungskriterien waren unter anderem Innovationsgrad, Marktpotenzial, Produktpräsentation und unternehmerisches Auftreten.

Die besten drei Junior Companies wurden im Anschluss ausgezeichnet. Preise und Sachleistungen stellte das HEY! Steyr zur Verfügung. Zusätzlich erhielten die Sieger einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro, gesponsert von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft OÖ.

Die Gewinnerteams:



1. Platz: Tectra , HTL Wels. Geschäftsidee: Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochwertiger Cardholder mit integrierter RFID-Schutzfunktion und MagSafe-Technologie für Smartphones.





, HTL Wels. Entwicklung, Produktion und Vertrieb hochwertiger Cardholder mit integrierter RFID-Schutzfunktion und MagSafe-Technologie für Smartphones. 2. Platz: Candlements , HTL Wels. Geschäftsidee: Handgefertigte Kerzen mit spektakulären Flammenfarben in allen Regenbogentönen; Eigenentwicklung und Produktion in Kooperation mit der Schule.





, HTL Wels. Handgefertigte Kerzen mit spektakulären Flammenfarben in allen Regenbogentönen; Eigenentwicklung und Produktion in Kooperation mit der Schule. 3. Platz: Griffili, HTL Vöcklabruck. Geschäftsidee: 3D-gedruckter Dosenhalter mit Deckel zur freihändigen Befestigung an Gürtel oder Kleidung; ideal für Festivals und Outdoor-Events, Schutz vor Verschütten und Insekten.

Der Hey!Day wurde im Rahmen der Initiative „Junior Company“ durchgeführt. Das Programm ermöglicht Schülerinnen und Schülern, reale Unternehmen auf Zeit zu gründen und wirtschaftliche Prozesse praxisnah kennenzulernen.





Überblick über die weiteren teilnehmenden Junior Companies:



Flachi



Schule: HTL Vöcklabruck

HTL Vöcklabruck Geschäftsidee: Personalisierbarer Flaschenöffner im Scheckkartenformat als langlebiges, kosteneffizientes Werbegeschenk mit Logo-Gravur und QR-Code.

CompactCard



Schule: HTL Vöcklabruck

HTL Vöcklabruck Geschäftsidee: Modularer Kartenhalter-Schlüsselanhänger für kontaktloses Bezahlen und sicheres Mitführen von Karten im kompakten Format.

Book Warrior

