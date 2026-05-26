Junior Companies ganz groß

Sie stellen nachhaltiges Papier und Stofftaschen her, entwickeln eine moderne Schuluniform oder haben eine clevere Lösung für Restaurants parat: „Junior Companies“ sind Unternehmen von Schülerinnen und Schülern, mit denen sie die Möglichkeit haben, Unternehmer auf Zeit zu werden. Die besten von ihnen haben ihre Ideen kürzlich beim Landeswettbewerb präsentiert. Das Event im Haus der Wirtschaft in Linz wurde von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft der Wirtschaftskammer OÖ (VWG) organisiert.



„Mit dem Programm Junior Company können Schülerinnen und Schülern reale Unternehmen auf Zeit gründen. Sie lernen dabei unternehmerische Prozesse am eigenen Produkt und sammeln so wertvolle Praxiserfahrung“, sagt VWG-Präsident Bernhard Aichinger.



WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl betonte: „Sich früh wirtschaftliche Kompetenzen anzueignen, ist nicht nur im unternehmerischen Kontext wichtig. Es ist echtes Lernen fürs Leben.“



Junior Companies aus ganz OÖ

14 Junior Companies aus ganz Oberösterreich traten in zwei Kategorien an, um eine hochkarätige Jury aus Unternehmerinnen und Unternehmern zu überzeugen. Bewertungskriterien waren unter anderem Innovationsgrad, Marktpotenzial, Produktpräsentation und unternehmerisches Auftreten.



Die besten drei Junior Companies je Kategorie durften sich über Geldpreise, gesponsert von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft OÖ, freuen.



Die Gewinnerteams in der Kategorie Junior (15 - 19-Jährige):



1. Platz: Book Warrior , HBLA Lentia. Geschäftsidee: modisch-praktische Bucheinbände aus recyceltem Material mit Tragegurt zum Schutz von Büchern.





, HBLA Lentia. Geschäftsidee: modisch-praktische Bucheinbände aus recyceltem Material mit Tragegurt zum Schutz von Büchern. 2. Platz: SmartServe , HTL Vöcklabruck. Geschäftsidee: Tischlampe für Gastronomiebetriebe, welche mit drei verschiedenen Farben die Bedürfnisse der Kundschaft signalisiert. Somit fallen weniger unnötige Wege für die Bedienungskraft an und die Gäste werden nicht gestört.





, HTL Vöcklabruck. Geschäftsidee: Tischlampe für Gastronomiebetriebe, welche mit drei verschiedenen Farben die Bedürfnisse der Kundschaft signalisiert. Somit fallen weniger unnötige Wege für die Bedienungskraft an und die Gäste werden nicht gestört. 3. Platz: Tectra, HTL Wels. Geschäftsidee: Hochwertige Cardholder mit technischer Präzision inklusive RFID-Schutz und MagSafe-Funktion für maximale Sicherheit und Komfort am Smartphone.

Die Gewinnerteams in der Kategorie Basic (13 - 15-Jährige):

