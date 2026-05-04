Nachwuchs-Profis begeisterten

Dem Nachwuchs gehört die Zukunft: Die 21 besten Lehrlinge in den Bereichen Fußpflege, Kosmetik und Massage stellten bei den JuniorSkills OÖ im WIFI Linz ihr fachliches Können unter Beweis. Landesinnungsmeisterin Eva Danner-Parzer ist von den ausgezeichneten Leistungen der Nachwuchstalente sehr beeindruckt: „Erneut wurde die fundierte Ausbildung und die hohe Qualität unserer Betriebe unter Beweis gestellt. Die Teilnehmer haben auf ganzer Linie überzeugt.“

Neben den Kategorien Fußpflege, Kosmetik und Massage, in denen die Lehrlinge der Abschlussklassen antraten, war in der Kategorie Fantasie Make-up unter dem Motto „Gepflegte Aussichten“ bereits die Kreativität der Lehrlinge ab der ersten Klasse gefragt. Die Siegerinnen des Landeslehrlingswettbewerbs werden Oberösterreich bei den JuniorSkills Austria in Kärnten am 22. Mai vertreten.

Lara Steininger siegte bei den jungen Fußpflegern

Bei den Fußpflegern siegte Lara Steininger aus Tragwein, Lehrbetrieb Via Vitalis von Erika Preslmayr, Freistadt, vor Lea Reisinger aus Zwettl an der Rodl, die beim Vorderweißenbacher Unternehmen Kosmeik & Fußpflege Johanna Mörixbauer in Ausbildung steht. Drittplatzierte ist Eva Danner-Parzer aus Perg, Lehrling bei Julia Leonhartsberger aus Bad Kreuzen.

Pelin Karatas ist beste Nachwuchs-Kosmetikerin

Oberösterreichs beste Nachwuchskosmetikerin heißt Pelin Karatas aus Perg, die ihre Lehre bei Isabella Pössenberger in Perg, absolviert. Den zweiten Platz sicherte sich Ornella Michel aus Neukirchen an der Vöckla, Kosmetik Trixi, Beatrix Hochrainer, Lenzing, vor Anita Hiebl, Ennsdorf, Lehrbetrieb Körperwelt, Sandra Fürst, Enns.

Jana Felhofer ist Siegerin bei den Masseur-Lehrlingen

Jana Felhofer aus Julbach vom Massage Knackpunkt, Elisabeth Falkner, aus Vorderweißenbach bewältigte die Aufgaben bei den Masseuren am besten. Sie siegte vor der Gutauerin Clara Seyr, Lehrbetrieb Massagepraxis Andreas Reindl, Pregarten und Alina Kaiser aus Lembach im Mühlkreis vom Wohlfühlcenter Martina, Martina Smetschka, Lembach.

Hannah Buschbacher überzeugte mit Fantasie-Make-up

Beim Fantasie Make-up überzeugte Hannah Buschbacher aus Walding, die ihre Lehre beim dm drogerie markt GmbH in Rohrbach absolviert, die Jury am meisten. Den zweiten Platz sicherte sich Laura Schuster aus Wartberg an der Krems, Lehrbetrieb Susanne’s Wohlfühloase, Susanne Lechner, Kremsmünster, vor Alisa Ibrahimovic aus Altmünster, dm drogerie markt GmbH, Ried im Innkreis.

WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl lobte besonders das duale Ausbildungssystem. „Wir werden weltweit darum beneidet“, so Sigl. Eine starke Lehrausbildung brauche beides: Berufsschule und Lehrbetrieb. „Erst das Zusammenspiel von fundierter theoretischer Ausbildung und praxisnaher Erfahrung macht junge Menschen zu qualifizierten Fachkräften, die unsere Branchen und Betriebe tragen.“ Für die weitere berufliche Zukunft gab sie den jungen Frauen ihre besten Wünsche mit auf den Weg.



