Netzwerkevent der Jungen Wirtschaft Linz-Stadt

Das Junge Wirtschaft-Team der WKO-Bezirksstelle Linz-Stadt rund um Bezirksvorsitzenden Bernhard Aufreiter lud zum Netzwerkabend „JW-Story-Tales – Marketing ist (k)ein Märchen“ in die einzigartige Kulisse der Grottenbahn am Pöstlingberg. Zahlreiche Jungunternehmerinnen und -unternehmer folgten der Einladung und tauchten in eine Welt ein, in der sich alles um authentisches Storytelling und optimistisches Marketing drehte.



Schon vor dem Eintauchen in die Märchenwelt bot sich die Gelegenheit zum intensiven Austausch, bevor die Jungunternehmer eine Fahrt in der Drachenbahn erlebten. Für den inhaltlichen Auftakt sorgte Johannes Pracher, Leiter der Startrampe der Sparkasse OÖ, mit spannenden Intro-Impulsen im Drachen Lenzibald.



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Im anschließenden Deep-Dive in der Märchenwelt wurde es inhaltlich besonders interessant: Christian Obermüller, Unternehmensberater und Gründer von „das wort“, zeigte eindrucksvoll anhand eines Märchens, warum Optimismus im Business eine wesentliche Rolle spielt. Alessa Prochaska, Expertin für internationale Kommunikation und Markenstrategie, verdeutlichte, wie echtes Storytelling den Unterschied macht – fernab von leeren „Märchengschichtln“.



Beim abschließenden Networking in besonderer Atmosphäre klang der Abend in entspannter Stimmung aus – ganz ohne vergiftete Äpfel, dafür mit Lunchpaketen und Drinks.



„Ein Event, das eindrucksvoll bewiesen hat, dass gutes Marketing keine Fabel sein muss, sondern mit den richtigen Geschichten zu echten Erfolgen werden kann“, betonte JW-Bezirksvorsitzender Bernhard Aufreiter.

