Lange Nacht der jungen Unternehmen: Bühne für Mut, Ideen und Unternehmertum

Unter dem Motto „Eine Nacht. Eine Bühne. Eine Community.“ wurde die Spinnerei Traun zum Treffpunkt für Oberösterreichs junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Junge Wirtschaft (JW) Oberösterreich lud – in Kooperation mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich – zur „Langen Nacht der jungen Unternehmen“ und schuf damit eine Plattform für Austausch, Inspiration und neue Perspektiven.



Die Junge Wirtschaft ist das Netzwerk und die Interessenvertretung für über 30.000 Selbständige, Gründer, Start-ups und Übernehmer in Oberösterreich. Sie bringt junge Unternehmer zusammen, stärkt ihre Stimme und setzt sich für Rahmenbedingungen ein, die unternehmerisches Handeln ermöglichen. „Gerade für junge Unternehmerinnen und Unternehmer sind ein starkes Netzwerk und die richtigen Rahmenbedingungen entscheidend“, betont Florian Baumgartner, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft OÖ. „Mit Formaten wie der Langen Nacht schaffen wir Räume für Austausch, neue Ideen und gegenseitige Unterstützung.“

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Dass dieses Format bis heute wirkt, unterstreicht auch Doris Hummer, Präsidentin der WKO Oberösterreich, die die Lange Nacht im Jahr 2007 ins Leben gerufen hat: „Die Lange Nacht der jungen Unternehmen zeigt eindrucksvoll die Innovationskraft und das Engagement der jungen Wirtschaft. Die WKOÖ fördert und berät diese Generation zu Themen wie Export und Digitalisierung und bietet jedem Jungunternehmer ein persönliches Coaching. Veranstaltungen wie die Lange Nacht geben Raum für Entwicklung und Austausch.“ Fast 20 Jahre nach der Premiere ist die Veranstaltung damit weiterhin ein starkes Zeichen für Unternehmergeist und Zukunftsoptimismus.

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Ein gemeinsames Signal ging an diesem Abend auch von den hochrangigen Gästen aus – von Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer bis zur JW-Bundesvorsitzenden Verena Eugster: Junge Unternehmerinnen und Unternehmer sind zentrale Gestalter der Zukunft. Sie treiben Innovation voran, schaffen Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort nachhaltig. „Junge Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen mit Mut und Ideen, wie viel Zukunft in unserem Standort steckt. Genau dieses Mindset macht unseren Standort stark und bringt uns wieder zurück auf die Überholspur“, so Wolfgang Hattmannsdorfer.



Impulse und Praxistipps für junge Unternehmerinnen und Unternehmer

Teil des Programms waren praxisnahe Impulsvorträge, in denen Expertinnen und Experten Tipps zu Unternehmerthemen gaben – von Betriebsnachfolge über Finanzierung bis hin zu Personal Branding. Besonders deutlich zeigt sich der Handlungsbedarf bei der Nachfolge: Bis 2029 stehen in Oberösterreich rund 7.800 Unternehmen zur Übergabe an. Das entspricht knapp 15 Prozent aller Arbeitgeberbetriebe. Dahinter stehen mehr als 128.000 Arbeitsplätze sowie zahlreiche erfolgreiche Betriebe, deren Geschichte weitergeschrieben werden soll.

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Vision, Mut und Erfolg: Persönliche Einblicke auf der Bühne

Wie unterschiedlich unternehmerische Wege verlaufen können – und was sie verbindet –, zeigte die Talkrunde „Vision. Mut. Erfolg.“ auf der Bühne. Manuel Reifenauer, Gründer des Electric Love Festivals, berichtete, wie aus einer Idee und viel Leidenschaft eines der größten Musikfestivals Europas entstehen konnte: „Große Ideen entstehen oft aus Leidenschaft. Entscheidend ist, zu wissen, was man kann, dranzubleiben, Rückschläge auszuhalten und den eigenen Weg konsequent zu gehen.“ Charity Putz zeigte, wie sie aus ihrer Begeisterung für Möbel ein erfolgreiches Business entwickelte: „Unternehmertum bedeutet, Chancen zu erkennen und aus eigenen Ideen etwas Nachhaltiges zu schaffen. Ich rate jungen Unternehmern, sichtbar zu sein, mit den Menschen in direkten Kontakt zu treten.“ Einen anderen Zugang brachte Extremsportler Lukas Kaufmann ein, der Parallelen zwischen sportlichen Höchstleistungen und unternehmerischem Erfolg zog. „Erfolg entsteht außerhalb der Komfortzone – im Sport wie im Unternehmertum. Es geht darum, an sich zu glauben und Schritt für Schritt weiterzugehen.“ Gemeinsam machten sie deutlich: Mut, Ausdauer und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, sind zentrale Erfolgsfaktoren.

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Highlight: Philipp Maderthaner über Business, Mindset und Erfolg

Ein Highlight des Abends war der Live-Talk mit Philipp Maderthaner. Der Unternehmer, Berater und Keynote-Speaker fand klare Worte darüber, was erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer ausmacht: „Hoffnung ist keine Strategie“, so Maderthaner. „Ein Unternehmer darf nicht passiv sein, er muss im wahrsten Sinn des Wortes etwas unternehmen!“ Maderthaner erinnert daran, dass „aller Fortschritt von Menschen kommt, die aktiv geworden sind und bereit waren, sich für etwas einzusetzen.“ Das richtige Mindset, Verantwortung und Ausdauer würden auf dem Weg zum Erfolg eine große Rolle spielen. Auf die Frage, wie man mit seinem Unternehmen hervorstechen kann, sagt Maderthaner, dass jeder Mensch einzigartig sei und dass man ein Unternehmen daher immer mit seinen eigenen Überzeugungen und Werten, die dahinterstehen, als einzigartig positionieren könne. „Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Klarheit, konsequentem Handeln und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen“, so Maderthaner. „Wer unternehmerisch denkt, gestaltet Zukunft.“



Junge Unternehmerinnen und Unternehmer gestalten die Zukunft

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer unterstrich die Bedeutung junger Unternehmerinnen und Unternehmer für den Standort: „Junge Selbständige bringen Dynamik, Innovation und Verantwortung in unsere Wirtschaft. Sie sind ein wesentlicher Motor für Wachstum und Beschäftigung und gestalten die Zukunft unseres Bundeslandes aktiv mit.“



Mit der „Langen Nacht der jungen Unternehmen“ zeigt die Junge Wirtschaft OÖ einmal mehr, wofür sie steht: starke Netzwerke, klare Interessenvertretung und konkrete Impulse für jene Generation, die Oberösterreichs Wirtschaft von morgen prägt.



