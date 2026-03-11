Imposanter „Langer Abend der Gesundheit“ in der WKO Grieskirchen

Organisatorin und Frau in der Wirtschaft Bezirksvorsitzende Helga Schörgendorfer, unterstützt von ihrem FidW-Vorstandsteam und der WKO Grieskirchen in Kombination mit einem starken regionalen Netzwerk, sorgten bei den begeisterten Besuchern mit einem sehr abwechslungsreichen Vortrags-Programm dafür, dass dieser „Gesundheitsabend“, sicher lange und sehr positiv im Bewusstsein der Teilnehmer:innen bleiben wird.





FidW-Landesvorsitzende WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Bürgermeisterin Maria Pachner, Helga Schörgendorfer, WKO-Obmann Günther Baschinger, WKO-Leiter Hans Moser, Direktor Erwin Schützeneder von der Raiffeisenbank Region Grieskirchen stellten bei ihrem Rundgang bei 40 innovativen Ausstellern fest, welch großes Potential in der Region Grieskirchen vorhanden ist und sicher damit ein Garant sind, für das Ziel, den „Erfolgsfaktor Gesundheit“ nachhaltig bei den Damen und Herren Unternehmern und Mitarbeitern in den Fokus zu rücken.

© Maringer Hans Moser, Manfred Reininger, Günther Baschinger, Lisa Sigl, Helga Schörgendorfer, Carolina Reitmann, Monika Burgholzer, Maria Pachner, Adi Leodolter, Erwin Schützeneder (v. l.).

Die beiden von Martin Burgholzer pointiert moderierten Talkrunden mit Lisa Sigl, Maria Pachner, Helga Schörgendorfer, Günther Baschinger, Adi Leodolter und Erwin Schützeneder trugen zu einer sehr guten Stimmung im Veranstaltungssaal bei.

Fachvorträge von Carolina Reitmann, Monika Burgholzer, Manfred Reininger und Christian Putscher, sowie der Messe- und Ausstellungsbereich mit Beratungs-, Massage- und Therapiebereiche, boten für jeden Besucher individuelle Möglichkeiten sich ausgiebig mit dem Thema „Meine persönliche Gesundheit“ auseinanderzusetzen. Das Bioregionale Buffet von Lias Biotreff, Kaffee und Kuchen und Getränke rundeten das Angebot ab.

Alle Beteiligten sind sich einig: „Gesunde Unternehmerinnen und Unternehmer, sowie deren fitte und engagierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind gemeinsam in der Lage, die stetig steigenden Ansprüche, sowohl im betrieblichen als auch im privaten Umfeld, leichter erfolgreich zu bewältigen!

„Aufgrund des großen Erfolges dieses „Langen Abend der Gesundheit“ sind wir voll motiviert und gehen schon in die Planung für den nächsten „Langen Abend der Gesundheit“, sprühen FidW-Bezirksvorsitzende Helga Schörgendorfer und ihr Team voll Datendrang.