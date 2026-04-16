Erfolgreiche WKO-Lehrlingsmesse begeistert über 2000 Besucher

Mehr als 50 Ausbildungsbetriebe nutzten die Gelegenheit, um sich der Jugend von heute zu präsentieren und die Vielfalt sowie Attraktivität moderner Lehrberufe eindrucksvoll zu zeigen. Über 2000 Besucher strömten in die neue Messehalle 22 und zeigten sich vom breit gefächerten Angebot begeistert. Ob Technik, Handwerk, Handel oder Dienstleistungen, die Messe bot einen umfassenden Einblick in zahlreiche Karrierewege und Zukunftsperspektiven.

Die Lehrlingsmesse ist die größte ihrer Art in der Region und wird jährlich von der WKO Wels organisiert. Die beiden Obmänner ziehen eine äußerst positive Bilanz:

„Die enorme Resonanz zeigt, wie wichtig es ist, jungen Menschen praxisnahe Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit unseren Betrieben ein so starkes Signal für die Lehre setzen zu können“, betont Franz Edlbauer, Obmann der WKO Wels-Stadt. Auch Obmann Alexander Huber aus Wels-Land unterstreicht die Bedeutung der Messe: „Die Qualität und Vielfalt der präsentierten Ausbildungsangebote waren heuer besonders beeindruckend. Es freut uns sehr, dass so viele Jugendliche diese Chance genutzt haben, um sich aktiv mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen.

Ein besonderes Highlight war in diesem Jahr die erstmals angebotene Werkstattecke. Dort konnten die Schüler direkt erleben, welche Tätigkeiten in unterschiedlichen Lehrberufen auf sie warten. Mit großem Interesse wurde geschraubt, getüftelt und ausprobiert, ein praxisnahes Konzept, das auf große Begeisterung stieß und die Berufsorientierung greifbar machte.

Auch Thomas Brindl, Leiter der WKO Wels, zeigt sich äußerst zufrieden: „Die Lehrlingsmesse hat einmal mehr bewiesen, wie wertvoll der direkte Austausch zwischen Betrieben und jungen Menschen ist. Besonders die neue Werkstattecke hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe.“

Im Bild v. l.: Franz Edlbauer, Alexander Huber, Martina Eferdinger mit Christine Wimmer und Dominik Dallos von Felbermayr, Sylvia Abraham und Thomas Brindl von der WKO Wels.



