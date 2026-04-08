Leistbare Energie: Die EU sendet Signale, jetzt Tempo machen

Im Fokus steht das EU-Emis­sionshandelssystem (ETS). Die Mitgliedstaaten sind gespalten. Während einige Länder am bestehenden System festhalten wollen, setzen sich andere – darunter Österreich – für eine Dämpfung der CO₂-Preise ein. Auch Bundeskanzler Christian Stocker hat diese Diskussion angestoßen.

Eine kurzfristige Reform wurde jedoch vertagt. Die Kommis­sion soll bis Juli 2026 Vorschläge vorlegen. Damit bleibt der Rahmen stabil, die Unsicherheit über künftige Anpassungen jedoch bestehen. Wegen steigender Energiepreise kündigt die Kommission ein Paket an, das Preisspitzen dämpfen und die Volatilität reduzieren soll, insbesondere für energieintensive Betriebe. Geplant sind gezielte, temporäre Unterstützungen durch Mitgliedsländer, ohne langfristige Investitionsanreize zu gefährden.

Netzausbau und Erneuerbare

Langfristig setzt die EU auf einen beschleunigten Ausbau der Netzinfrastruktur sowie auf erneuerbare Energien. Laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll das Strommarktdesign beibehalten werden, gleichzeitig aber die Abhängigkeit vom Gaspreis sinken. Ergänzend sind Maßnahmen wie erleichterte Power Purchase Agreements und eine effizientere Nutzung bestehender Netze vorgesehen.

Gezielte Initiativen für Industrie

Mit einem geplanten Investi­tionspaket von rund 30 Mrd. Euro aus ETS-Mitteln will die EU energieintensive Industrien gezielt unterstützen. Parallel dazu werden industriepolitische Initiativen, wie ein „Industrial Accelerator Act“, vorangetrieben. Auch der Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren werden als zentrale Hebel betont.

Fazit: Umsetzung entscheidet

Die Richtung stimmt. Entscheidend ist nun die rasche Umsetzung. Denn leistbare Energie bleibt ein zentraler Erfolgsfaktor für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.