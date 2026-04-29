Kfz-Techniker und Karosseriebautechniker ermittelten ihre Besten

Vergangenen Freitag wurden die Landesmeisterschaften der Kfz-Technik im WIFI Linz ausgetragen. Zeitgleich fanden die Landesmeisterschaften der Karosseriebautechnik im WIFI Perg statt. Insgesamt haben sich 30 Kfz-Technikerlehrlinge und 12 Karosseriebautechnikerlehrlinge aus ganz Oberösterreich für die Bewerbe qualifiziert.



Die Kfz-Techniker konnten sich an 10 Stationen (Lesen von Schaltplänen, Messen von Widerständen, Fehlersuche etc.) mit ihren Kollegen messen. Den Landessieg holte sich Lukas Stütz aus Weitersfelden, der bei der Karl Feichtmayr GmbH in St. Oswald bei Freistadt lernt. Der 2. Platz ging an Lukas Hauer aus Grünau von der Lagerhaus Innviertel-Traunviertel-Urfahr eGen. in Kirchdorf/Krems. Platz drei sicherte sich Dominik Hartl aus Kallham von der KFZ Demelbauer GmbH in Altschwendt.

© cityfoto.at V. l.: Harald Ebenhofer, Direktor Berufsschule Steyr 1, Bernhard Leitgeb, Direktor Berufsschule Mattighofen, Lukas Hauer (2. Platz), Lukas Stütz (1. Platz), Dominik Hartl (3. Platz), Andreas Hansinger, Bildungsreferent oö. Fahrzeugtechnik, Daniel Holzinger, Landesinnungsmeister Fahrzeugtechnik

Die Aufgaben für die Karosseriebautechniker waren Kunststoffreparatur, Blechreparatur sowie das Lackieren eines Kotflügels. Hier holte sich Simeon Seis aus St. Peter am Wimberg, Lehrbetrieb Walter Pichler GmbH & Co KG in St. Martin im Mühlkreis, den Sieg. Platz zwei ging an Vicentiu Homorean aus Vöcklabruck von der VB-Karosseriebau-GmbH in Vöcklabruck. Auf Platz drei landete Johannes Stangl aus Großraming von der Reisinger KFZ GmbH aus Großraming.

© cityfoto.at V. l.: David Breitwieser, Direktor Berufsschule Wels 1, Vicentiu Homorean (2. Platz), Simeon Seis (1. Platz), Johannes Stangl (3. Platz), Thomas Urthaler, Bildungsreferent oö. Karosseriebautechnik, Christian Lacher, Berufsgruppensprecher Karosseriebautechnik

Die Erst- und Zweitplatzierten beider Bewerbe werden Oberösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb im September in der Steiermark vertreten. Dem Nachwuchs gratuliert haben u.a. Landesinnungsmeister Daniel Holzinger, Andreas Hansinger, Bildungsreferent der OÖ Fahrzeugtechnik, Christian Lacher, Berufsgruppenobmann der Karosseriebautechniker, Thomas Urthaler, Bildungsreferent der oö. Karosseriebautechnik, die Direktoren der Berufsschulen Mattighofen, Steyr 1 und Wels 1, Bernhard Leitgeb, Harald Ebenhofer und David Breitwieser, sowie Berufsschullehrer Thomas Hoffelner von der Berufsschule Linz 3.

