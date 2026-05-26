Alexander Fuchs ist Oberösterreichs bester Nachwuchsbäcker

4 Mädchen und 5 Burschen stellten sich heuer bei den JuniorSkills OÖ der oberösterreichischen Handwerksbäcker in der BS 10 Linz den vielfältigen Aufgaben. Mit vollem Einsatz und unter Zeitdruck formten sie Wecken, Salzstangerl und Brezerl, Mohnflesserl, Briochestriezel und verschiedene Kreationen von Plundergebäck. Auch eine schriftliche Prüfung hatten sie zu bewältigen. Viel Kreativität und künstlerisches Können wurden den Teilnehmern beim Anfertigen eines großen Schaustücks abverlangt.



Als bester Nachwuchsbäcker konnte sich dabei Alexander Fuchs, Wartberg ob der Aist, vom Lehrbetrieb Bäckerei Stöcher GmbH aus Bad Zell durchsetzen. Den zweiten Rang belegte David Bramel aus Hörsching, der bei der Ring Bäckerei (RING Backwarenproduktions und -handels GmbH) in Linz seine Lehre absolviert. Rang drei ging an Elias Eppinger aus Hinzenbach vom Lehrbetrieb Naturbackstube Klausmayer aus Scharten.

© röbl Die besten Bäckerlehrlinge Oberösterreichs mit Gratulanten (v. l.): Landesinnungsmeister Reinhard Honeder, David Bramel (2. Platz), Alexander Fuchs (1. Platz), Elias Eppinger (3. Platz), BD Hildegard Hunger, WKOÖ-Vizepräsident Landesinnungsmeister-Stv. Leo Jindrak

Landesinnungsmeister Reinhard Honeder freut sich über das Engagement und die Leistungen der jungen Handwerksbäcker und betont, wie wichtig die Freude am Beruf ist.

