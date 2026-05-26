Sieg für Andreas Trinkl

Oberösterreichs bester Nachwuchsfleischer ist Andreas Trinkl aus Vorderstoder vom Lehrbetrieb Moser’s Fleischerei in Windischgarsten. Er setzte sich bei den JuniorSkills OÖ 2026 der Fleischer in der BS 10 Linz gegen Manuel Rabeder aus Herzogsdorf (Lehrbetrieb Fleischhauerei Ozlberger GmbH in Hartkirchen) durch. Den dritten Platz sicherte sich Manuel Schwab aus Auerbach vom Lehrbetrieb Dorfmetzgerei Hauer GmbH aus Lochen am See.

© röbl Die besten Fleischerlehrlinge mit Gratulanten (v. l.): Landesinnungsmeister-Stv. Rudolf Wegschaider, Manuel Rabeder (2. Platz), Andreas Trinkl (1. Platz), Manuel Schwab (3. Platz), BDS Andrea Stögbauer, WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak

Insgesamt sieben Lehrlinge stellten sich der Konkurrenz und hatten unter Zeitdruck eine ganze Reihe von Aufgaben zu bewältigen. So mussten sie unter anderem Fleisch grob und fein zerlegen, eine Schweinsschulter verkaufsfertig präsentieren, Sülze und Frankfurter herstellen, küchenfertige Erzeugnisse sowie eine Aufschnitt-, Schinken-, Speck- und Bratenplatte produzieren und entsprechend dekorativ präsentieren. Da war schnelles, genaues und sauberes Arbeiten gefragt.



Landesinnungsmeister-Stv. Rudolf Wegschaider freut sich über die vielen jungen Talente im Fleischergewerbe, die ihr Können bei den JuniorSkills unter Beweis gestellt haben.

