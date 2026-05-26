Florina Maier ist beste oö. Nachwuchskonditorin

13 Mädchen und 2 Burschen stellten bei den JuniorSkills OÖ der oberösterreichischen Konditoren in der BS 10 Linz ihr Können unter Beweis. Dabei waren unter großem Zeitdruck vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Es wurden unter anderem zweistöckige Festtagstorten, Marzipanfiguren und Pralinen kunstvoll angefertigt.



Florina Maier aus Lochen (Lehrbetrieb Bäckerei Konditorei Heinzl in Friedburg) setzte sich dabei als beste Jungkonditorin durch. Den zweiten Platz sicherten sich bei Punktegleichheit Aaron Windhager aus Strobl (Lehrbetrieb Konditorei-Kaffee Zauner GmbH & Co KG in Bad Ischl) und Julia Zeschan Pasching (Lehrbetrieb Konditorei Jindrak – Jindrak Produktions GmbH in Linz).

© röbl Die drei besten Nachwuchskonditoren des Landes mit Gratulanten (v. l.): WKOÖ-Vizepräsident Landesinnungsmeister-Stv. Leo Jindrak, Julia Zeschan (2. Platz), Florina Maier (1. Platz), Aaron Windhager (2. Platz), Landesinnungsmeister Reinhard Honeder, Walter Hemetsberger (Fachbereichskoordination, Bildungsdirektion OÖ)

Die Lehrlinge von heute sind unsere Fachkräfte von morgen. Traditionelle handwerkliche Fertigkeiten werden im Konditorberuf großgeschrieben und kreative Fähigkeiten können hier voll entfaltet werden. WKOÖ-Vizepräsident Landesinnungsmeister-Stv. Leo Jindrak freute sich über die großartigen Leistungen der Konditorlehrlinge.

