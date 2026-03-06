Mädchen erobern Technik-Lehrberufe

Anlässlich des Weltfrauentags gibt es ein starkes Signal für mehr Frauen in der Technik: Der Anteil von Mädchen in technischen Lehrberufen ist 2025 im Vergleich zu 2024 um fast ein Fünftel gestiegen (14,5 % auf 17 %). Seit 2018 liegt der Modullehrberuf Metalltechnik konstant unter den Top 5 der beliebtesten Lehrberufe bei weiblichen Lehrlingen. „Das zeigt klar: Immer mehr junge Frauen entscheiden sich selbstbewusst für Technik und damit Zukunftschancen. Diese Entwicklung ist ein klares Zeichen dafür, dass unsere gemeinsamen Initiativen greifen“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



Technische Fachkräfte sind gefragter denn je. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es entscheidend, alle Potenziale zu nutzen. Mädchen und junge Frauen sind dabei ein unverzichtbarer Teil der Lösung. Ob Mechatronik, Elektrotechnik, Metalltechnik oder Informationstechnologie – technische Lehrberufe bieten sichere Arbeitsplätze, ausgezeichnete Karriereperspektiven und attraktive Einkommensmöglichkeiten.



Bereits 300 Berufsorientierungs-Workshops im Schuljahr 2025/26

Die positive Entwicklung ist das Ergebnis intensiver Berufsorientierung, enger Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schulen sowie gezielter Informations- und Fördermaßnahmen. Initiativen zur praxisnahen Berufsvermittlung zeigen Wirkung und bauen Barrieren in den Köpfen ab. In Volksschulen, in der Sekundarstufe 1, in Maturaklassen: Allein im ersten Semester dieses Schuljahres hat die Wirtschaftskammer Oberösterreich bereits knapp 300 Berufsorientierungs-Workshops in oö. Schulen durchgeführt. Damit werden junge Menschen frühzeitig und praxisnah für technische Ausbildungswege sensibilisiert und in ihrer Berufsentscheidung unterstützt.





© WKOÖ Dank umfassender Berufsorientierung wie hier im Talent Space der WKOÖ entscheiden sich immer mehr Mädchen für technische Berufe.

Stärken entdecken im Talent Space

Auch mit dem Talent Space, dem innovativen Erlebnisraum für Talente, und zahlreichen weiteren Initiativen setzt die Wirtschaftskammer Oberösterreich ein starkes Zeichen für eine frühzeitige und umfassende Berufsorientierung: In interaktiven Stationen entdecken Jugendliche ihre Stärken und Interessen, erhalten praxisnahe Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder und werden dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen für ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg zu treffen.



„Als Wirtschaftskammer OÖ werden wir unseren Einsatz daher weiter verstärken. Ziel ist es, den Mädchenanteil in technischen Lehrberufen nachhaltig zu erhöhen, Betriebe bei der Ausbildung zu unterstützen und jungen Frauen die vielfältigen Karrierewege in der Technik noch sichtbarer zu machen“, sagt Doris Hummer.

