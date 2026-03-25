Absichtserklärung zur Weiterentwicklung der oö. Regionalbahnen

Mit einem Memorandum of Understanding setzen das Mobilitätsministerium, das Land OÖ, die ÖBB und die OÖ Verkehrsholding einen entscheidenden Schritt zur Weiterentwicklung des regionalen Schienenverkehrs. Im Zentrum steht ein gemeinsames Ziel. Die Schiene als Rückgrat eines effizienten, klimafreundlichen und wirtschaftlich starken Mobilitätssystems weiter auszubauen und damit die Lebensqualität der Menschen sowie die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts OÖ nachhaltig zu stärken.

Strecken weiterentwickeln

Zentrales Element ist die Absicherung und Weiterentwicklung bestehender Regionalbahnen. Die Almtalbahn und die Hausruckbahn bleiben weiterhin Teil des ÖBB-Systems. Das bereits vereinbarte Vorhaben der Elektrifizierung der Almtalbahn im Abschnitt Wels–Sattledt wird bekräftigt. Ebenso vorgesehen ist die Erneuerung der Traunbrücke bei Wels/Thalheim. Eine Einigung gibt es auch zum Weiterbetrieb der Hausruckbahn in beiden Abschnitten. Die Vereinbarung sieht die Möglichkeit einer vorübergehenden Einrichtung eines Busangebots vor, falls technische Probleme mit hohem Investitionsbedarf auftreten. Im Zusammenhang mit dem Bau der Neuen Innkreisbahn soll der weitere Zugbetrieb auf der Hausruckbahn geprüft werden. In Bezug auf die Mühlkreisbahn werden die Verhandlungen über die Übernahme durch das Land bzw. ein Unternehmen der OÖ Verkehrsholding intensiviert. Eine tragfähige Grundlage für Investitionen und eine nachhaltige Attraktivierung der Strecke sind wesentliche Bausteine eines modernen Regional-Stadtbahn-Systems.

Regional-Stadtbahn Linz

Besondere Bedeutung kommt der weiteren Umsetzung der Regional-Stadtbahn Linz zu. Die Einbindung in den Linzer Hauptbahnhof sowie in den Mühlkreisbahnhof stellt dabei einen Meilenstein für die Leistungsfähigkeit des gesamten Bahnnetzes dar. Die Vertragspartner werden diesen wichtigen Schnittstellen besonderes Augenmerk widmen.