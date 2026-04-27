Beliebteste Geschenke zum Muttertag sind nach wie vor Blumen und Pflanzen

„International gibt es viele Traditionen, den Muttertag zu feiern. In Mexiko nutzt man den Anlass, um Mütter zum Essen einzuladen und Mariachi-Bands zuzuhören. In den Niederlanden wird hingegen mit Frühstück und Tulpen ans Bett gefeiert. In Österreich wird den Müttern die Liebe ebenso oft durch Geschenke gezeigt, wodurch der Tag auch für den oberösterreichischen Handel jährlich einen wichtigen Kaufanlass darstellt“, so Sonntag.

Insgesamt kann heuer in Oberösterreich laut aktueller Studie der KMU Forschung Austria für den kommenden Muttertag am 10. Mai mit Ausgaben von 49 Mio. Euro gerechnet werden. 75 Prozent aller von der KMU Forschung Austria befragten Oberösterreicher geben an, jemandem zu diesem Anlass ein Präsent überreichen zu wollen. Wenig überraschend ist die meistbeschenkte Person dabei in 77 Prozent aller Fälle die eigene Mutter. Zuweilen bekommen aber auch die Partner (16 Prozent der Fälle) oder die Schwiegermutter (13 Prozent) etwas überreicht.

Mit Abstand am häufigsten verschenkt werden Blumen und Pflanzen (53 Prozent), beliebt sind aber auch Süßigkeiten, Schokoladen und Pralinen (32 Prozent) oder Selbstgemachtes (gebastelt, gekocht, gebacken; 27 Prozent). Immerhin 21 Prozent der Oberösterreicher wollen auch Gutscheine für Wellness und Schönheit (z.B. Massage-, Spa- und Friseurbesuche) schenken, bei 19 Prozent fällt die Wahl auf einen Restaurantbesuch. Entgegen dem österreichweiten Trend handelt es sich in Oberösterreich zumindest in der vorliegenden Stichprobe der KMU Forschung Austria bei den beliebtesten verschenkten Blumen um Tulpen (42 Prozent), Orchideen sind an zweiter Stelle (38 Prozent), während Rosen lediglich in knapp jedem dritten Fall (32 Prozent) verschenkt werden. Die Blumen werden meist aus dem Blumenfachgeschäft (92 Prozent) geholt, in jedem fünften Fall aber auch aus dem Supermarkt.

Sofern sie etwas verschenkt, gibt eine Person in Oberösterreich durchschnittlich rund 56 Euro aus. Hochgerechnet auf ganz Oberösterreich ergeben sich daraus Gesamtausgaben von etwa 49 Mio. Euro. Neben dem Überreichen eines Präsents wohnt dem Tag natürlich auch eine wichtige familiäre Bedeutung inne. 69 Prozent der Oberösterreicher wollen den Muttertag demnach heuer wahrscheinlich im Kreise der Familie feiern.

