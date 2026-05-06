Nachhaltige Strategie statt kurzfristigem Trend

Für das Geschäftsjahr 2024 hat die Trauner Keplinger GmbH erstmals einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht – unterstützt von der ÖKO-PLUS-Förderung der WKOÖ – veröffentlicht. Das 1928 gegründete Unternehmen zählt zu Österreichs führenden Anbietern von Holzprodukten für Wohnen, Garten und Bauen. Das Sortiment reicht von Böden und Türen über maßgefertigte Möbelteile bis zu Terrassendielen, Fassadenlösungen und Sichtschutzelementen. Neben Handel und Beratung bietet man umfassende Leistungen wie CNC-Bearbeitung, Holzzuschnitt sowie Verlege- und Montageservices.

Umfassender Nachhaltigkeitsbericht

Als Unternehmen der Holzbranche ist Keplinger in besonderem Maß von Klimaentwicklungen betroffen. Extremwetter, Trockenperioden oder Schädlingsbefall beeinflussen die Verfügbarkeit und Qualität von Rohholz unmittelbar. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen sowie die Erwartungen von Kunden, Banken und Geschäftspartnern an transparente Nachhaltigkeitsinformationen. Mit dem Bericht nach dem EU-

VSME-Standard (EFRAG, Dezember 2024) reagiert Keplinger darauf. Grundlage war eine vorgelagerte doppelte Wesentlichkeitsanalyse, bei der sowohl die Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft als auch finanzielle Risiken und Chancen durch Nachhaltigkeitsthemen bewertet wurden. Der Bericht wurde von zertifizierten Experten ausgearbeitet und geprüft.

Verantwortungsvolle Beschaffung

Ein Schwerpunkt ist die verantwortungsvolle Beschaffung. Im Einkauf setzt man konsequent auf FSC- und PEFC-zertifizierte Holzprodukte und unterstützt damit nachhaltige Forstwirtschaft. Zudem investiert Keplinger laufend in energieeffiziente Prozesse, moderne Logistik und emissionsreduzierende Maßnahmen am Standort Traun. Ziel ist, Ressourcen effizient einzusetzen und die Resilienz gegenüber klimabedingten Risiken zu stärken. Auch nachhaltige Eigenmarken wie „LASERHOLZ“ unterstreichen diese Strategie

Die Umsetzung eines standardisierten Nachhaltigkeitsreportings ist gerade für KMU eine organisatorische Herausforderung. Hier setzt die ÖKO-PLUS-Förderung der WKOÖ an und unterstützt bei konkreten Nachhaltigkeitsprojekten – von Energieeffizienz bis ESG-Berichterstattung. Für Keplinger war die Förderung Impulsgeber, um das Projekt professionell und zukunftsorientiert umzusetzen. Mit dem Nachhaltigkeitsbericht positioniert sich die Keplinger GmbH als verantwortungsvoller Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



