Gerade für KMU bietet die nachhaltige Transformation große Chancen, bringt aber auch Herausforderungen. Neue Anforderungen aus Markt und Regulierung erfordern innovative Lösungen. netzwerk:zukunftsfit greift diese Themen auf und schafft Raum für konkrete Antworten aus der Praxis. Das Format richtet sich an oö. Unternehmen, die bereits nachhaltige Ansätze verfolgen oder sich auf den Weg dorthin machen. Statt theoretischer Modelle stehen reale Erfahrungen im Vordergrund.

Welche Maßnahmen funktionieren?

Wo liegen Herausforderungen?

Wie gelingt es, Nachhaltigkeit wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen?

Ein zentrales Element ist der moderierte Erfahrungsaustausch. Teilnehmer profitieren von offenen Gesprächen, ehrlichen Einblicken und umsetzbaren Impulsen für den Betrieb.

In zwei bis zweieinhalb Stunden verbindet das Format kurze Impulse mit Best-Practice-Beispielen und aktivem Netzwerken. Ziel ist der Aufbau eines starken regionalen Netzwerks sowie ein niederschwelliger Einstieg in nachhaltige Geschäftsmodelle.

Kick-off am 16. April bei Reploid in Wels

Der Auftakt findet am 16. April ab 9 Uhr bei der Firma Reploid in Wels statt. Das innovative Biotechnologieunternehmen zeigt, wie organische Reststoffe durch moderne Technologien in wertvolle Ressourcen verwandelt werden können, ein eindrucksvolles Beispiel für gelebte Kreislaufwirtschaft. Reploid schaffte mit dem Börsengang im Jahr 2025 einen weiteren Meilenstein.

Neben der Good-Practice-Vorstellung erhalten die Teilnehmer auch Einblicke in Unterstützungsangebote der WKOÖ sowie ausreichend Raum für Austausch.