Neue Paten für die MMS Haag am Hausruck

Projektinitiatorin Sandra Stüber, Projektorganisatorin Susanna Schmidbauer und Direktor Rudolf Sternbauer freuen sich über die Weiterführung des Patenfirmenprojekts „Schule trifft Wirtschaft“ mit Unterstützung von WKO-Leiter Hans Moser. Nachdem dieses Projekt im Februar mit den 2. Klassen der Musik-Mittelschule Haag am Hausruck erfolgreich begonnen wurde, konnten nun gemeinsam drei sehr engagierte Patenfirmen aus der Gemeinde für die 1. Klassen gewonnen werden. Pate der 1a Klasse ist die Firma Installationen Mayrhuber, Pate der 1b Klasse ist die Firma Genböck Haus und Pate der 1m Klasse die Raiffeisenbank Region Hausruck - Bankstelle Haag am Hausruck.

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Bei einer gemeinsamen Feierstunde, die die 1m Klasse musikalisch gestaltet hat, wurden die Verträge unterzeichnet. Die Firmenvertreter Herbert und Sabine Mayrhuber, Birgit Hinterberger und David Wimmer sprachen mit großer Wertschätzung zu den Schülerinnen und Schülern über die zukünftige Patenschaft.

Die Ehrengäste Bürgermeister Konrad Binder und WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser würdigten die gemeinsame Absicht zur wertschätzenden Zusammenarbeit, die allen Beteiligten natürlich auch Vorteile bringen wird: Den Lehrbetrieben motivierte Mitarbeiter und Lehrlinge und den Kindern, Eltern und Lehrkräften die Möglichkeit, die regionale Wirtschaft und deren Betriebe näher kennen zu lernen. Die Ehrengäste bedankten sich bei den am Projekt Beteiligten und zeigten die Chancen, die sich durch die Kooperation „Schule trifft Wirtschaft“ bieten, sehr praxisbezogen auf.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte freuen sich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den regionalen Leitbetrieben.

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