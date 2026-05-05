Neue Patenschaften stärken Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft in Grieskirchen

Mit einem zukunftsweisenden Schritt setzt die TNMS Grieskirchen ein starkes Zeichen für praxisnahe Bildung: Gleich mehrere regionale Leitbetriebe übernehmen die Patenschaft für die vier ersten Klassen. Im Rahmen des renommierten Wirtschaftsprojekts „Wir unternehmen“ wird damit die Brücke zwischen Schule und Arbeitswelt weiter gefestigt.

„Das hochkarätige Wirtschaftsprojekt ‚Wir unternehmen‘ verfolgt das Ziel, junge Menschen frühzeitig auf die regionale Wirtschaft aufmerksam zu machen und erste Kontakte zu Betrieben zu ermöglichen“, erklärt WKO-Leiter Hans Moser. Die Initiative bietet Schülerinnen und Schülern wertvolle Einblicke in berufliche Perspektiven direkt vor ihrer Haustür.

© Maringer

Als neue Patenfirmen engagieren sich M&M Energietechnik (vertreten durch Christian Mühlböck), die Tischlerei Moser (vertreten durch Lisa Aschl), Elektroanlagen Klampfer (vertreten durch Dominik und Andrea Klampfer) sowie Auto Zauner (vertreten durch Johann und Ursula Zauner). Sie begleiten die Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg und ermöglichen praxisnahe Erfahrungen.

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Die Bedeutung dieser Kooperation wurde auch von hochrangigen Ehrengästen unterstrichen: Bürgermeisterin Maria Pachner, Schulqualitätsmanagerin Doris Aflenzer, sowie WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser würdigten das gemeinsame Engagement. Sie hoben hervor, dass die Zusammenarbeit sowohl für die Betriebe als auch für die Schule klare Vorteile bringt: Während Unternehmen frühzeitig motivierte Fachkräfte von morgen kennenlernen, erhalten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und Lehrkräfte authentische Einblicke in die regionale Wirtschaft.

Die Ehrengäste betonten zudem die vielfältigen Chancen, die sich durch die Initiative „Schule trifft Wirtschaft“ eröffnen, und dankten allen Beteiligten für ihren Einsatz.

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Auch seitens der Schule ist die Freude groß: Direktorin Daniela Reckendorfer sowie das engagierte Lehrerteam – Kathrin Enzenberger, Holger Lages, Christoph Moritz und Susanne Rabengruber – freuen sich sich auf die Zusammenarbeit mit den regionalen Partnerbetrieben.