Neue Wege. Neue Chancen. Weltfrauentag 2026 in Linz

Anlässlich des Internationalen Weltfrauentages luden Frau in der Wirtschaft (FidW) Linz-Stadt und das AMS Linz am 5. März 2026 in die WKO Oberösterreich zur Kooperationsveranstaltung „Neue Wege. Neue Chancen.“ ein. Der inspirierende Abend, der vollständig ausgebucht war, bot zahlreiche Impulse zu den Themen Frauengesundheit, berufliche Entwicklung und neue Perspektiven für Frauen. Im Mittelpunkt standen Austausch, Vernetzung und neue Chancen für Frauen aus Wirtschaft und Gesellschaft.



Chris Lohner macht Mut zum Neubeginn

Einen besonderen Höhepunkt setzte Schauspielerin und Autorin Chris Lohner mit ihrem Impulsvortrag über Lebenswege, Herausforderungen und den Mut zum Neubeginn. Mit Klarheit, Erfahrung und feinem Humor sprach sie über persönliche Entwicklungen und gesellschaftliche Veränderungen.



Weitere Impulse gab Miriam Mottl, Fachärztin für Gynäkologie, Sexualmedizinerin und Hormonexpertin. Sie beleuchtete die Bedeutung von Prävention, ganzheitlicher Gesundheit und Selbstbestimmung für Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen.



Im Anschluss diskutierten Chris Lohner, Gerti Schatzdorfer-Wölfel, Manuela Astrid Weixlbaumer und Miriam Mottl im Rahmen einer Talkrunde über persönliche Erfahrungen, unternehmerische Herausforderungen sowie neue Perspektiven für Frauen. Durch den Abend führte Doris Schulz, die mit ihrer Moderation für einen lebendigen Dialog sorgte.



Neue berufliche Perspektiven für Frauen eröffnen

„Mit dieser Veranstaltung möchten wir Frauen inspirieren, neue Chancen zu erkennen und mutig ihren eigenen Weg zu gehen. Der Austausch und die gegenseitige Unterstützung sind dabei besonders wertvoll”, betonte Pia Beinkofer-Edlinger, Vorsitzende von FidW Linz-Stadt. Auch Melanie Hofinger, Leiterin des AMS Linz, unterstrich die Bedeutung des Abends: „Impulse, Informationen und Vernetzung sind entscheidend, um Frauen neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. FidW Linz-Stadt und das AMS Linz bedanken sich herzlich bei allen Mitwirkenden, Partnerinnen und Gästen für diesen inspirierenden und erfolgreichen Abend."

