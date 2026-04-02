Commercial Film & Music Award geht in die dritte Runde

Der Commercial Film and Music Award, kurz „CFMA“, wurde 2022 von der Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft OÖ ins Leben gerufen und geht jetzt in die 3. Runde. Die Preise werden alle zwei Jahre österreichweit an die Mitglieder der Film- und Musikwirtschaft vergeben. Von Mitte Oktober 2025 bis Ende Februar 2026 bestand die Möglichkeit, Projekte einzureichen, die im Zeitraum vom 1. Jänner 2024 bis zum 28. Februar 2026 veröffentlicht wurden.

Ausgezeichnet werden nicht nur die Produktionsfirmen und Produzenten, sondern auch die Dienstleister und die Kreativen der Branche. Die Einreichungen der Kategorie „Newcomer“ sind kostenfrei und für angehende Filmemacherinnen und Filmemacher sowie Studentinnen und Studenten reserviert. Die Jury konnte über ein Online-Voting die einzelnen Projekte bewerten und so die Shortlist erstellen. Bei dem offenen Jury-Verfahren im März wurden dann Platz 1, 2 und 3 vergeben. In der Shortlist sind aus jeder Kategorie fünf Einreichungen nominiert. Die Preisverleihung mit der Bekanntgabe der Plätze 1, 2 und 3 je Kategorie findet am 29. April 2026 im Rahmen des Crossing Europe Filmfestivals in Linz statt.

87 Projekte wurden aus ganz Österreich eingereicht. Die Nominierten aller Bundesländer sind auf www.cfma.at zu finden. Die Anmeldung zur Preisverleihung ist bereits möglich.





Nominierte Einreichungen aus Oberösterreich:

Kategorie Produktionsfirma Projekttitel Auftraggeber Beste Animation Lux & Zebra OG SmartPocket Produktanimation GROHAG - Großglockner Hochalpenstrassen AG Beste Kamera Fora Ultra Der (an)Ton macht die Musik Tourismusverband Linz Captif GmbH Die Tafel Die Öberösterreichische Tafel Fora Ultra Take a risk, visit Linz Tourismusverband Linz das narrativ OG Zehn Häuser - Ein Zuhause Seniorenzentren Linz GmbH Beste Musik (Komposition und Produktion) Captif GmbH Die Tafel Die Öberösterreichische Tafel Beste Postproduction (Schnitt, Grading) Captif GmbH Die Tafel Die Öberösterreichische Tafel Fora Ultra Take a risk, visit Linz Tourismusverband Linz Beste Regie Fora Ultra Der (an)Ton macht die Musik Tourismusverband Linz Captif GmbH Die Tafel Die Öberösterreichische Tafel Fora Ultra Take a risk, visit Linz Tourismusverband Linz Beste Serie Fora Ultra Der (an)Ton macht die Musik Tourismusverband Linz Prime Concept GmbH LIWEST Internet mit Mike Farino LIWEST Kabelmedien GmbH Captif GmbH Transgourmet - Gastro Profi Transgourmet Österreich GmbH Beste Story Philipp Pölz | DP and Editor Nur Spaß Initiative Nur Spaß Prime Concept GmbH Polizei mit Mike Farino LIWEST Kabelmedien GmbH Bester Film Captif GmbH Die Tafel Die Öberösterreichische Tafel Prime Concept GmbH Polizei mit Mike Farino LIWEST Kabelmedien GmbH Fora Ultra Take a risk, visit Linz Tourismusverband Linz Bester Sound Fora Ultra Take a risk, visit Linz Tourismusverband Linz



