Obmannwechsel bei den Taxi-Unternehmen

In der Fachgruppe der Personenbeförderungsgewerbe mit PKW folgt Werner Rammerstorfer dem Steyrer Gunter Mayrhofer als Fachgruppenobmann nach. Mayrhofer, auf Bundesebene Fachverbandsobmann, legt die Position nach acht Jahren, in denen er die Interessen der Branche engagiert vertreten hat, zurück. Zuvor war er bereits sechs Jahre Obmann-Stellvertreter.

© Rußkäfer/WKOÖ Gunter Mayrhofer (l.) übergibt an Werner Rammerstorfer.

Erfahrener Unternehmer und Branchenkenner

Mayrhofers Nachfolger Werner Rammerstorfer ist Inhaber des Familienunternehmens Taxi Rammerstorfer mit Standorten in Oberneukirchen und Linz. Das Unternehmen bietet ein breites Leistungsspektrum von klassischen Taxifahrten über Krankenbeförderungen bis hin zu Transferdiensten. Der 50 Mitarbeiter starke Betrieb zählt zu den führenden Taxiunternehmen im Großraum Linz und zeichnet sich durch hohe Servicequalität sowie regionale Verankerung aus.



Das Taxi- und Beförderungsgewerbe ist ein unverzichtbarer Teil der Mobilität – sowohl im urbanen Raum als auch in ländlichen Regionen.

In der Interessenvertretung war Rammerstorfer neben Stationen in der Jungen Wirtschaft bereits von 2000 bis 2003 im Ausschuss der damaligen Fachgruppe für Taxi und Mietwagen und der Fachgruppe Autobusse aktiv. Seit 2020 ist er erneut Mitglied im Fachgruppenausschuss der Personenbeförderungsgewerbe mit PKW. In seiner neuen Funktion als Fachgruppenobmann will er die Interessen seiner Branche mit Nachdruck vertreten: „Das Taxi- und Beförderungsgewerbe ist ein unverzichtbarer Teil der Mobilität – sowohl im urbanen Raum als auch in ländlichen Regionen. Mein Ziel ist es, den Dialog innerhalb der Branche weiter zu stärken und gemeinsam zukunftsorientierte Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln.“

