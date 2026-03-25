Wirtschaftlich, nachhaltig, erfolgreich mit ÖKO PLUS

Zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen haben diese Chancen, die die ÖKO-PLUS-Förderung der WKOÖ bietet, bereits genutzt und dabei beachtliche Ergebnisse hinsichtlich Effektivität, Effizienz und Zukunftsorientierung erreicht. Die Good-Practice-Beispiele (siehe Box unten) zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig die ökologische Transformation in Oberösterreich gelebt wird.

Die Beispiele zeigen darüber hinaus aber auch, dass ÖKO-PLUS branchenübergreifend wirkt – von Industrie und Handwerk über Logistik bis Tourismus. Ob Energieeffizienz, E-Mobilität, Umweltmanagement oder Klimabilanzierung, die Förderung unterstützt Betriebe dabei, Potenziale zu erkennen, Prozesse zu verbessern, Emissionen zu senken und nicht zuletzt Wettbewerbsvorteile zu generieren bzw. zu sichern.

Nachhaltigkeit als Standortfaktor

Damit leistet das Programm unter seinen Prämissen Praxisnähe, wirtschaftliche Sinnhaftigkeit und Zukunftsorientierung einen wichtigen Beitrag zur klimafitten Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Oberösterreich.

Effektiv und effizient – Firmenbeispiele zeigen, wie ÖKO-PLUS wirkt

Nachstehend einige Unternehmen, die auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz auf die ÖKO-PLUS-Förderung gesetzt haben bzw. weiter setzen.

Energieeffizienz in der Lebensmittelproduktion

Die Arnreiter Mühle GmbH setzte im Rahmen einer geförderten Energieberatung auf eine umfassende Analyse ihres Energieeinsatzes. 93 Prozent des Verbrauchs entfallen auf die Produktion, insbesondere auf Veredelung, Röstanlagen und Dampferzeugung. Identifizierte Maßnahmen wie die Optimierung des Druckluftsystems, die verstärkte Nutzung von Abwärme und der Ausbau der Photovoltaik bilden nun die Grundlage für weitere Effizienzsteigerungen. Ergänzt wird dies durch E-Ladestationen und ein erweitertes Energiemonitoring.

Klimabilanzen schaffen Transparenz

Mehrere Betriebe nutzten ÖKO-PLUS zur erstmaligen Erstellung einer Treibhausgasbilanz. Die Flexopack-Verpackungen Ges.m.b.H. analysierte ihren Corporate Carbon Footprint nach internationalen Standards und identifizierte insbesondere im Bereich Lösungsmittel und Energieverbrauch Reduktionspotenziale.

Auch die GD Metallservice Gerhard Dienstl ermittelte erstmals ihre Emissionen. Das Ergebnis: 19,7 Tonnen CO₂e im Jahr 2024 mit klaren Ansatzpunkten bei Transport und Fuhrpark.

Im Tourismusbereich zeigt das MOTEL Schlafraum, wie Nachhaltigkeit messbar wird. Mit 100 Prozent Ökostrom, E-Mobilität und Umweltzertifizierungen konnte die CO₂-Belastung pro Nächtigung deutlich unter den Branchendurchschnitt gesenkt werden.

Nachhaltige Mobilität im Transportsektor

Die Schlager Transport Logistik GmbH verfolgt das Ziel, ihren gesamten Fuhrpark bis 2030 auf E-Lkw umzustellen. Bereits heute sind mehrere vollelektrische Fahrzeuge im Einsatz, unterstützt durch massive Investitionen in Ladeinfrastruktur, Photovoltaik und Energiespeicher. Innerhalb von 16 Monaten konnten 168.000 Liter Diesel durch 100 Prozent Ökostrom ersetzt werden – ein starkes Signal für die Branche.

Umweltmanagement als Wettbewerbsvorteil

Die Vexo Spedition GmbH nutzte die ÖKO-PLUS-Förderung zur erfolgreichen ISO-14001-Zertifizierung und stärkt damit ihre Position im internationalen Wettbewerb.

Auch die Oswald Kienbacher GmbH setzte auf eine systematische CO₂-Bilanzierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Die G-Tec Estrich GmbH entwickelte ein eigenes CO₂-Berechnungsmodell pro Quadratmeter Produkt und verbindet Klimaschutz mit regionalem Engagement.

Energieeffizienz im Handwerk und Gewerbe

Kleinbetriebe profitieren ebenso. Elektrotechnik Wlach erhielt konkrete Empfehlungen zu Beleuchtung, Heizung und Mobilität und setzt schrittweise Effizienzmaßnahmen um.

Die Techquadrat Werbetechnik GmbH analysierte ihre internen Prozesse und entwickelte eine klare Nachhaltigkeitsstrategie mit Fokus auf Ressourcenschonung und Mitarbeiterbeteiligung.

mission:zukunftsfit – saubere Prozesse & nachhaltige Abläufe

5-teilige Webinarreihe der WKOÖ für KMU

Schwerpunkt: Geschäftsmodelle im Unternehmen verbessern

Teilnehmer erfahren, was nachhaltige Prozesse konkret bedeuten und wie sie im eigenen Betrieb ohne große Investitionen ansetzen können.

Das ÖKO-PLUS-Förderprogramm in Kürze: