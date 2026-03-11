Mehr Eigenheime gefördert

2024 wurden vom Land 851 Eigenheime gefördert, 2023 waren es 759, 2022 1136 und im Vorjahr 1408. Das sind um 66 Prozent mehr als 2024. Deshalb sprach Haimbuchner von einer Trendwende und einem Comeback der Häuslbauer. Ursache für die starke Bautätigkeit bei Eigenheimen sei das Auslaufen der strengen Kreditvergaberegeln (KIM-Verordnung) und moderate Kostensteigerungen sowie gewisse Nachholeffekte. 2026 sei gut angelaufen, aber das Niveau von 2025 werde man nicht erreichen, so Haimbuchner.

Mit 217 Eigentumswohnungen blieb man etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Das Ergebnis von 2022 mit über 600 geförderten Eigentumswohnungen ist nicht erreichbar. Trotzdem sieht es heuer besser aus, bislang sind schon mehr Anträge als im gesamten Vorjahr eingegangen.

Kräftig gestiegen ist 2025 dagegen die Zahl der geförderten Mietwohnungen – von 1952 auf 2284 (+17 Prozent). Darunter sind schon 705, die über die neue Nachverdichtungs-Verordnung gefördert wurden. Im Bauprogramm 2026 sind wieder mehr als 2000 Wohnungen geplant.