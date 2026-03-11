Oö. Arbeitsmarkt bleibt robust

Demnach hat OÖ mit 6,3 Prozent die niedrigste Arbeitslosenrate aller Industriebundesländer und kann sogar einen Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber Februar 2025 vorweisen (0,1 Prozentpunkte).

Insgesamt waren im Februar 45.816 Personen arbeitslos gemeldet, um 702 weniger als noch im Februar des Vorjahres. Offene Stellen waren 19.256 gemeldet, etwas weniger (653) als im Februar 2025. Einen Zugang bei den offenen Stellen gab es laut AMS OÖ in den Branchen Herstellung von Waren (+79), Bau (+51), Verkehr (+142) und Arbeitskräfteüberlassung (+521). Sofort verfügbare offene Lehrstellen waren 1280 registriert, sofort verfügbare Lehrstellensuchende 1041.

Nach Arbeitsmarktbezirken die geringste Arbeitslosenraten verzeichneten fast schon traditionell die Bezirke Rohrbach (3,9 Prozent), Freistadt (4,0 Prozent) und Grieskirchen (4,4 Prozent). Die höchsten Quoten hatten Steyr (8,8 Prozent), Linz (8,4 Prozent) und Wels (8,1 Prozent).