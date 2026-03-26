Orientierung, Vernetzung und Inspiration für die nächste Unternehmergeneration

Der diesjährige Gründungstag der WKO Oberösterreich im Haus der Wirtschaft in Linz hat erneut gezeigt: Wer den Schritt in die Selbständigkeit wagt, ist nicht allein. Mit einem vielfältigen Programm aus Infoständen, Fachvorträgen und persönlichen Erfahrungsberichten bot die WKOÖ eine zentrale Plattform für Orientierung, Vernetzung und Motivation – ganz im Sinne einer starken, zukunftsorientierten Gründerkultur im Bundesland. Die über 25 Infostände von Beratungseinrichtungen, Förderpartnern, Bildungsträgern und Branchenspezialisten gaben angehenden Unternehmern Antworten auf alle wesentlichen Fragen rund um Gründung, Finanzierung, Rechtsform und Markteintritt. Von der ersten Geschäftsidee bis zur erfolgreichen Umsetzung – die WKOÖ bot an diesem Tag gebündeltes Know-how aus erster Hand.



© cityfoto V. l.: Keynote-Speaker Dominik Süss, Christina Daucher (WKOÖ-Gründerservice), Moderatorin Nina Kraft, Unternehmerin Jennifer Burs, Startup-Gründer Benjamin Hindinger, Alexander Stockinger (WKOÖ-Gründerservice), WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und Leo Jindrak, Landesvorsitzender-Stv. der Jungen Wirtschaft OÖ.



An der Seite der jungen Unternehmen

„Der Gründungstag ist mehr als eine Informationsveranstaltung – er ist ein Impulsgeber, ein Motivationsmotor und eine klare Botschaft: Die Wirtschaftskammer OÖ steht hinter ihren Gründerinnen und Gründern und an der Seite der jungen Unternehmen“, betonte WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. „Wir schaffen die Rahmenbedingungen, damit Gründen erfolgreich und einfach ist.“



Praxisnah und direkt: In Workshops zu zentralen Themen wie Businessplanerstellung, Steuerrecht für Selbständige und Resilienz in der Gründungsphase konnten Interessierte wertvolle Tipps für den Start sammeln. Besonders gefragt war das Angebot rund um persönliche Stärken und mentale Haltung – ein Zeichen dafür, dass neben fachlichem Wissen auch die innere Haltung entscheidend für den unternehmerischen Erfolg ist.



Starke Stimmen, starke Geschichten: Die Unternehmerin Jennifer Burs und der Startup-Gründer Benjamin Hindinger teilten ehrlich und authentisch ihre persönlichen Wege – mit Höhen, Tiefen und wertvollen Lernerfahrungen. Ihre Berichte zeigten: Jeder Weg ist individuell, aber jeder kann gelingen – mit Durchhaltevermögen, dem richtigen Netzwerk und der Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen.



Die Keynote des Tages lieferte Dominik Süss mit seinem Vortrag „Marke. Mut. Mindset. – Vom Wirtshausbub zur Social-Media-Brand“. Anhand seiner eigenen Entwicklung zeigte er eindrucksvoll, wie Authentizität, konsequente Positionierung und digitale Kommunikation eine regionale Marke national sichtbar machen können. „Erfolg entsteht nicht durch Zufall, sondern durch klare Haltung und die Bereitschaft, sich sichtbar zu machen“, so Süss.



Netzwerke nutzen

Leo Jindrak, stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft OÖ, betonte die Bedeutung des persönlichen Austauschs – etwa im Netzwerk der Jungen Wirtschaft: „Viele Fragen klären sich erst im Gespräch. Der Gründungstag schafft genau diesen Raum – für Dialog, für Inspiration, für den ersten Kontakt, der eine ganze Karriere verändern kann.“



Der Gründungstag 2026 hat einmal mehr bewiesen: Oberösterreich ist ein Land der Macher. Mit der WKOÖ als verlässlicher Partner, einem starken Netzwerk und einer Kultur des Miteinanders bietet Oberösterreich beste Voraussetzungen, um Ideen in erfolgreiche Unternehmen zu verwandeln.

