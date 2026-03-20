Die Oberösterreicher schenken 4 Mio. Schokohasen und 19 Mio. Ostereier

„Für den oberösterreichischen Handel stellt das Osterfest einen wichtigen Anlass dar, um die Kaufbereitschaft der Konsumenten anzukurbeln. Im Vergleich zum Vorjahr werden nach der aktuellen Studie der KMU Forschung Austria die Gesamtausgaben der Oberösterreicher für Ostern nominell von 40 Millionen Euro im Vorjahr heuer auf 47 Millionen Euro steigen“, sagt Martin Sonntag, Obmann der Sparte Handel in der WKOÖ.

Die Beschenkten sind dabei in 56 Prozent der Fälle Kinder oder Enkelkinder, den Partnern überreicht man in 52 Prozent der Fälle ein Präsent. Pro Person kann heuer laut KMU Forschung Austria mit durchschnittlichen Ausgaben von 50 Euro gerechnet werden. Gut die Hälfte (53 Prozent) plant dabei im Vergleich zum Vorjahr mit gleichbleibenden Ausgaben. Während 22 Prozent mit einem größeren Budget planen.

Die beliebtesten Ostergeschenke

Wie zu erwarten bleiben Süßigkeiten, Schokolade und Pralinen auch in diesem Jahr der Platzhirsch unter den Geschenken. 64 Prozent der schenkenden Oberösterreicher wollen ihr Umfeld damit beglücken. Etwas weniger als die Hälfte (46 Prozent) verschenkt gekochte und gefärbte Eier, 36 Prozent wollen Spielsachen überreichen. Jeweils ein gutes Viertel (26 Prozent) schenkt gemeinsame Unternehmungen (z. B. Theater, Konzerte, Ausflüge) oder Blumen und Pflanzen.

Rechnet man die Zahl an Schokohasen hoch, so ergibt sich ein Wert von rund 4 Mio. Hasen für ganz Oberösterreich. Die Menge an verschenkten Ostereiern lässt sich auf rund 19 Mio. Stück beziffern. Generell feiern gut 8 von 10 Oberösterreichern (81 Prozent) das Osterfest. Dies geschieht meist durch Eierpecken (73 Prozent) oder durch den Besuch von Familienmitgliedern (66 Prozent). Fast ebenso oft (65 Prozent) gehört ein gemeinsames Osteressen bzw. eine gemeinsame Osterjause dazu, genauso wie das Suchen von Ostereiern (48 Prozent). Auch das Aufstellen eines geschmückten Osterstrauchs (mit Palmkätzchen oder bemalten Ostereiern 39 Prozent) und das Ostereierfärben (34 Prozent) sind für viele immer noch Teil der Tradition. „Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Ostern einerseits nach wie vor ein wichtiges Familienfest in Österreich darstellt, andererseits aber auch für den oberösterreichischen Handel wichtige Impulse setzt“, so Sonntag.

