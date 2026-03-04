Patenfirmenprojekt an der MMS Haag am Hausruck

Projektinitiatorin Sandra Stüber, Projektorganisatorin Susanna Schmidbauer und Direktor Rudolf Sternbauer freuen sich über den Start des Patenfirmenprojekts „Schule trifft Wirtschaft“ mit Unterstützung von Hans Moser, Leiter der Wirtschaftskammer Grieskirchen. Pate der 2a Klasse ist die Firma MKW Oberflächen+Draht GmbH und Pate der 2m Klasse die Firma Hörmanseder GMBH. Bei einer gemeinsamen Feierstunde im kleinen Rahmen wurden die Verträge feierlich unterzeichnet und mit einem bunt-fröhlichen musikalischen Rahmenprogramm der 2m Klasse abwechslungsreich gestaltet.

Die Ehrengäste, Bürgermeister Konrad Binder, Schulqualitätsmanagerin Doris Aflenzer sowie WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser würdigten die gemeinsame Absicht zur wertschätzenden Zusammenarbeit, die allen Beteiligten natürlich auch Vorteile bringen wird: Den Lehrbetrieben motivierte Mitarbeiter:innen und Lehrlinge und den Kindern, Eltern und Lehrkräften die Möglichkeit, die regionale Wirtschaft und deren Betriebe näher kennen zu lernen. Die Ehrengäste bedankten sich bei den am Projekt Beteiligten und zeigten die Chancen, die sich durch die Kooperation „Schule trifft Wirtschaft“ bieten, sehr praxisbezogen auf.

Die Schüler und Lehrkräfte freuen sich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den regionalen Leitbetrieben. Zusätzlicher Dank gilt beiden Patenfirmen außerdem für die Bewerbungstrainings, die heuer erstmals von ihnen in den drei 4. Klassen abgehalten wurden.