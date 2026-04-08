Patenschaftsfeier der MS Alkoven und des Instituts Hartheim

An dieser besonderen Veranstaltung nahmen zahlreiche Ehrengäste teil, darunter die Bürgermeisterin Monika Weberberger-Rainer aus Alkoven, WKO Eferding Leiter Hans Moser sowie Schulqualitätsmanager Michael Horopciuc. Gemeinsam mit Frau Direktorin Isabella Schweitzer, der Institutsleiterin Sandra Wiesinger, den beiden ersten Klassen sowie dem Lehrpersonal wurde dieser Anlass feierlich begangen.

Im Anschluss an die Begrüßungsworte wurde das Institut Hartheim umfassend als bedeutender Arbeitgeber der Region mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgestellt. Darauf folgten Präsentationen der Schülerinnen und Schüler zum neuen Ausbildungsschwerpunkt sowie zum Kennenlerntag in Hartheim. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Trommelgruppe Hartheim unter der Leitung von Aziz und vier Bewohnerinnen und Bewohnern, mit Verstärkung durch Schülerinnen und Schüler beider erster Klassen. Den feierlichen Ausklang fand die Veranstaltung bei selbstgebackenem Kuchen und Getränken und endete mit einem gemütlichen Beisammensein.

Die MS Alkoven und das Institut Hartheim blicken erwartungsvoll in die Zukunft und auf weitere spannende gemeinsame Projekte und freuen sich sehr über die Zusammenarbeit. „Diese Patenschaften sind einzigartig und stärken die gegenseitige Wertschätzung enorm, da alle Beteiligten davon nachhaltig profitieren“, ist WKO-Leiter Hans Moser begeistert.