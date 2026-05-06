Drei neue Patenfirmen für die MS Neumarkt-Kallham

Bereits im dritten Jahr in Folge setzt die Mittelschule Neumarkt-Kallham auf das Projekt „Schule trifft Wirtschaft“. Dank der Unterstützung von WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser konnten heuer drei Patenfirmen aus der Region für die neuen 1. Klassen gewonnen werden: Kuvag, Domico und Die Planbar.

Im Rahmen einer gemeinsamen Feierstunde im Turnsaal wurden die Kooperationen offiziell besiegelt. Direktor Siegfried Mairhuber und die Projekt-Initiatorin Linda Wacha sowie WKO-Leiter Hans Moser freuten sich sehr über die gelungene Patenschaftsfeier.

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Neben den Klassenvorständen der drei ersten Klassen, Timo Sigl, Anna Marböck und Silvia Baumgartner, nahmen auch Vertreter der Gemeinde, Bürgermeister Peter Oberlehner aus Pötting und Gemeinderat Markus Berger aus Neumarkt, sowie Vertreter der Patenfirmen, Geschäftsführer Gregor Rumpelmayr und Matthias Schopf von der Firma Kuvag, Betriebsstandortleiter Peter Hinterberger und Marco Feitzinger von der Firma Domico und Geschäftsführer Philipp Baumgartner von der Firma DiePlanbar, teil. Die Veranstaltung bot neben dem musikalischen Rahmenprogramm auch kurze Ansprachen der Firmenvertreter, um die Bedeutung dieser Zusammenarbeit hervorzuheben.

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Ziel des Projekts ist es, den Schülerinnen und Schülern frühzeitig Einblicke in die regionale Wirtschaft zu ermöglichen und ihnen praxisnahe Erfahrungen zu bieten. Gleichzeitig profitieren die Betriebe, indem sie früh Kontakt zu potenziellen zukünftigen Fachkräften knüpfen können.

Die Schule freut sich gemeinsam mit den Partnerunternehmen auf eine spannende und lehrreiche Zusammenarbeit, die den Jugendlichen wertvolle Perspektiven für ihre berufliche Zukunft eröffnet.