Produktiver mit KI

Mit dem richtigen Einsatz von künstlicher Intelligenz kann die Produktivität und Effizienz in einem Unternehmen gravierend gesteigert werden. Wie das jedoch konkret im eigenen Betrieb funktionieren kann, wissen viele Unternehmerinnen und Unternehmer nicht. Die WKOÖ bietet mit der KI Tour 2026 eine Reihe praxisorientierter Workshops, die alle Fragen rund um KI im Unternehmen beantworten. „Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist keine Frage der Unternehmensgröße, sondern eine Voraussetzung, um zukunftsfit zu bleiben. Entscheidend ist, KI sinnvoll in den betrieblichen Alltag zu integrieren“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Maßgeschneiderter KI-Einsatz

Die KI Tour 2026 wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geben, in praxisorientierten Workshops eigene Erfahrungen zu machen und das Gelernte direkt anzuwenden. Wer lernen möchte, wie mit Hilfe von KI Texte, Bilder und Videos generiert werden können, ist bei dieser KI Tour ebenso richtig wie jemand, der schnell umsetzbare „KI Hacks“ zur Effizienzsteigerung erlernen möchte. Die Trainerinnen und Trainer der KI Tour zeigen, was KI konkret kann und wie ihr Einsatz Ressourcen sparen und die Produktivität steigern kann. „Künstliche Intelligenz ist für unsere Wirtschaft das, was die Dampfmaschine für die Industrialisierung war – eine Basistechnologie, die keinen Stein auf dem anderen lassen wird. Die Beschäftigung damit ist für Unternehmen die Grundvoraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der wahre Wettbewerbsvorteil entsteht dort, wo KI als maßgeschneiderte Systeme in die eigenen Prozesse integriert werden und unter Berücksichtigung höchster Datensicherheit echte Effizienzsprünge ermöglicht“, erläutert Philipp Baldauf. Der Mitbegründer der Digitalberatungsfirma „AhoiKapptn“ ist einer der Tainerinnen und Trainer, die auf der KI Tour ihr Expertenwissen weitergeben.

KI in der Industrie

Ein Angebot für größere Unternehmen aus der Industrie, die sich näher mit Künstlicher Intelligenz auseinandersetzen wollen, ist die WKOÖ-Initiative KI*Transfer. Sie vernetzt Industriebetriebe mit wissenschaftlichen Einrichtungen, um Wissen, Erfahrungen und Innovationen im Bereich KI zusammenzuführen. Im Fokus stehen konkrete Aufgabenstellungen, die kollaborativ bearbeitet werden – mit direktem Nutzen für Betriebe und deren Wettbewerbsfähigkeit.



WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer:

Startklar für neue Wachstumswege

Künstliche Intelligenz ist aus der Wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Sie verändert, wie produziert, entwickelt und entschieden wird und ihr Einsatz wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Unsere Betriebe sehen sich mit hohen Energiekosten, Fachkräftemangel, steigenden Nachhaltigkeitsanforderungen und internationalem Wettbewerbsdruck konfrontiert.

Künstliche Intelligenz kann eine konkrete Lösung für diese Herausforderungen sein. Sie optimiert Produktionsprozesse, ermöglicht vorausschauende Wartung und reduziert Fehlerquoten. Damit trägt sie unmittelbar dazu bei, Kosten zu senken, Ressourcen zu schonen und neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Während viele Unternehmen künstliche Intelligenz in den Bereichen Textverarbeitung und Datenanalyse bereits ganz selbstverständlich nutzen, liegt im Einsatz von KI in industriellen Produktionsabläufen noch großes Potenzial. Entscheidend ist, KI sinnvoll in den betrieblichen Alltag zu integrieren. Wie dies mit maßgeschneiderten KI-Strategien für jedes Unternehmen gelingen kann, zeigt die WKOÖ im Rahmen der KI Tour 2026. Bereits im Vorjahr haben sich mehr als 2500 Teilnehmer bei 30 Veranstaltungen mit den Grundlagen von KI vertraut gemacht. Die Neuauflage der Tour bietet hochqualifizierte Expertise über die aktuellen Entwicklungen der künstlichen Intelligenz - nutzen Sie dieses Angebot, um die beste KI-Strategie für Ihr Unternehmen zu finden und umzusetzen!



Künstliche Intelligenz trägt unmittelbar dazu bei, Kosten zu senken, Ressourcen zu schonen und neue Geschäftsmodelle zu erschließen.



