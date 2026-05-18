PTS Skills 2026: Poly-Schüler auf der Bühne

Wenn junge Menschen ihr Talent entdecken, profitieren am Ende nicht nur sie selbst, sondern auch die gesamte Wirtschaft. Genau das wurde bei den PTS Skills OÖ eindrucksvoll sichtbar. Der Bewerb zeigt, welches Potenzial in Jugendlichen steckt und welche Rolle die Polytechnischen Schulen für die Fachkräftesicherung spielen.

„Den Polytechnischen Schulen kommt in der oö. Schullandschaft eine besondere Bedeutung zu. Im Lehrlingsbundesland Nummer 1 ist dies jene einzigartige Schulform, welche jungen Menschen eine praxisnahe und zugleich vielfältige Vorbereitung auf ihren künftigen Lehrberuf bietet“, zeigte sich WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak. Wie erfolgreich dieses Konzept funktioniert, zeigte sich bei den PTS Skills OÖ. In den Bereichen Technik und Dienstleistung stellten Jugendliche ihr Können bei realitätsnahen Aufgaben von Bau, Holz und Metall über Elektro und Gesundheit bis zu Tourismus, Handel und Büro.

© Benjamin Reischl Leo Jindrak überreichte die Preise.

Damit machen die Polytechnischen Schulen ihrer Aufgabe als Berufsvorbereitungsschule alle Ehre. Denn sie ermöglichen nicht nur das Kennenlernen verschiedener Fachbereiche, sondern auch den Kontakt zu regionalen Unternehmen. „Diese Erfahrungen helfen den Jugendlichen, ihre Interessen besser einzuschätzen“, weiß Heinz Koberger, PTS-Landeskoordinator der Bildungsdirektion OÖ.

© Benjamin Reischl V. l.: Bühnentalk mit Karoline Meschnigg, Julian Schreibmüller und Walter Hemetsberger.

Im Cluster Technik übernahmen Johannes Höflinger (Bau), Johannes Mühleder (Elektro), Heinz Koberger (Metall) die Ehrungen, Heinz Koberger und Reinhard Koch (Starlim Sterner)vergaben zusätzlich den Robotik Cup OÖ.

Im Cluster Dienstleistung übernahmen Julia Janko (Handel und Büro), Karin Pöschko (Tourismus) und Andrea Berger (Gesundheit, Schönheit und Soziales) die Übergabe der Preise.





