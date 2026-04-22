PV-Förderungen neu – Jetzt vom Bonus profitieren
Die staatliche Förderung für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher wird 2026 mit attraktiven Investitionszuschüssen nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) fortgesetzt.
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Gefördert werden neue oder erweiterte PV-Anlagen bis 1000 kWp sowie Stromspeicher bis 50 kWh (mind. 0,5 kWh/kWp), sofern sie gemeinsam mit einer neuen oder erweiterten PV-Anlage installiert werden. Die Fördersätze:
- Kategorie A (bis 10 kWp): 150 Euro/kWp
- Kategorie B (>10–20 kWp): 140 Euro/kWp
- Kategorie C (>20–100 kWp): max. 143 Euro/kWp
- Kategorie D (>100–1.000 kWp): max. 120 Euro/kWp
- Stromspeicher: 150 Euro/kWh
Made-in-Europe-Bonus: zusätzliche Zuschläge bei europäischer Wertschöpfung (max. Gesamtbonus 20 Prozent).
- PV-Module: 10 Prozent
- Wechselrichter: 10 Prozent
- Stromspeicher: 10 Prozent
Bonus für innovative PV-Anlagen: Zuschlag von 30 Prozent auf den Fördersatz für innovative PV-Anlagen.
Die Fördertermine 2026:
- Call 1: 23. 4. bis 11. 5.
- Call 2: 16. 6. bis 30. 6.
- Call 3: 8. 10. bis 22. 10.
Die Einreichung ist während des gesamten Call-Zeitraums möglich. Anträge müssen vor Inbetriebnahme gestellt werden. Baubeginn darf frühestens am 21. April 2022 erfolgt sein. Tipp: Frühzeitig planen, Bonuskomponenten wählen und gleich zu Beginn des Calls das Projekt im Portal anlegen.
Kontakt: OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG, T +43 5-78766-10
Antragstellung nur online über das EAG-Förderportal