PV-Förderungen neu – Jetzt vom Bonus profitieren

Gefördert werden neue oder erweiterte PV-Anlagen bis 1000 kWp sowie Stromspeicher bis 50 kWh (mind. 0,5 kWh/kWp), sofern sie gemeinsam mit einer neuen oder erweiterten PV-Anlage installiert werden. Die Fördersätze:

Kategorie A (bis 10 kWp): 150 Euro/kWp

Kategorie B (>10–20 kWp): 140 Euro/kWp

Kategorie C (>20–100 kWp): max. 143 Euro/kWp

Kategorie D (>100–1.000 kWp): max. 120 Euro/kWp

Stromspeicher: 150 Euro/kWh

Made-in-Europe-Bonus: zusätzliche Zuschläge bei europäischer Wertschöpfung (max. Gesamtbonus 20 Prozent).

PV-Module: 10 Prozent

Wechselrichter: 10 Prozent

Stromspeicher: 10 Prozent

Bonus für innovative PV-Anlagen: Zuschlag von 30 Prozent auf den Fördersatz für innovative PV-Anlagen.

Die Fördertermine 2026:

Call 1: 23. 4. bis 11. 5.

Call 2: 16. 6. bis 30. 6.

Call 3: 8. 10. bis 22. 10.

Die Einreichung ist während des gesamten Call-Zeitraums möglich. Anträge müssen vor Inbetriebnahme gestellt werden. Baubeginn darf frühestens am 21. April 2022 erfolgt sein. Tipp: Frühzeitig planen, Bonuskomponenten wählen und gleich zu Beginn des Calls das Projekt im Portal anlegen.

Kontakt: OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG, T +43 5-78766-10



