Start-up bringt intelligentes Energiemanagement auf den Markt

R.E.S.I. verbindet Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Energieverbrauch zu einem intelligent gesteuerten Gesamtsystem. Das System analysiert Energieflüsse, erstellt Prognosen und steuert automatisch, wann Energie gespeichert, genutzt oder ins Netz abgegeben wird. Dadurch können Eigenverbrauch und Autarkie erhöht sowie Energiekosten reduziert werden.

Die Idee zu R.E.S.I. entstand aus der täglichen Arbeit von Energy+ im Bereich Photovoltaik- und Speicherlösungen. „In zahlreichen Projekten zeigte sich, dass zwar hochwertige Anlagen installiert werden, das Zusammenspiel der Komponenten jedoch häufig nicht optimal gesteuert wird. Was fehlt, ist die Intelligenz im System. Mit R.E.S.I. schaffen wir eine Lösung, die Energieflüsse automatisch optimiert und das volle Potenzial bestehender Anlagen nutzbar macht“, sagt Michael Schneiderbauer, CEO von Energy+. „Gerade für Unternehmen mit hohem Energiebedarf eröffnet das neue Möglichkeiten, Energiekosten zu reduzieren und die Nutzung erneuerbarer Energie zu erhöhen“, so Schneiderbauer.

KI-gestützte Prognose

Ein zentraler Bestandteil des Systems ist die KI-gestützte Prognose von Energieerzeugung und Energiebedarf. R.E.S.I. kombiniert historische Betriebsdaten mit externen Wetterinformationen und erstellt daraus individuelle Prognosen für Photovoltaikerträge sowie zukünftige Lastprofile. Neben der lokalen Energieoptimierung berücksichtigt R.E.S.I. auch Entwicklungen im Energiemarkt. Das System kann Preisprognosen und Marktsignale einbeziehen.

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