Reindl Berufsbekleidung hat 2025 500.000 Teile ausgeliefert

Über 80 Mitarbeiter erzeugen in der Firmenzentrale in St. Willibald seit 70 Jahren hochwertige und individuelle Berufsbekleidung. Reindl kann sich aktuell über einige große Neukunden freuen. So setzt u.a. ein Unternehmen der Stadt Wien seit Kurzem auf Qualitätskleidung aus dem Innviertel. Mehr als 30.000 Teile im Corporate Design werden hier aktuell geliefert. 2025 wurden insgesamt 500.000 Teile Berufsbekleidung, Schutzkleidung und Schutzausrüstung ausgeliefert, wobei der Anteil hochwertiger Sicherheitsbekleidung fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmacht.

Ideal für Handwerksberufe

Jetzt startet das Unternehmen mit einer neuen Produktlinie mit deutlich erhöhtem Tragekomfort. Die neue Kollektion „Reindl Dynamic-Line“ besteht aus einer Jacke, Bundhose und Bermuda, beinhaltet viele Stretch-Elemente und ist für Handwerksberufe, die viel Beweglichkeit und Komfort brauchen, ideal geeignet. Neu ist der Komfortbund, für den das Unternehmen bereits über einen Gebrauchsmusterschutz verfügt. Die„Reindl Dynamic-Line“ ist in drei Farbkombinationen erhältlich, auf Wunsch sind auch zusätzliche Farbvarianten möglich.

Neues Warenwirtschaftssystem

Weiters wurde die EDV umfassend modernisiert und ein neues Warenwirtschaftssystem mit einer Investitionssumme im höheren sechsstelligen Bereich installiert. „Eine wichtige Investition in die Zukunft“, betont Geschäftsführer Tobias Reindl.

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