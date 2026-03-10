Bei der Salzkammergut KI wird die KI zum Experten

„Jeder Unternehmer träumt davon: eine KI, die einem den größten Brocken an Arbeit abnimmt, sodass man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann“, sagt Christian Irmler, Geschäftsführer von Irmler IT-Solutions aus Bad Ischl.

Das innovative IT-Unternehmen entwickelte eine hauseigene KI-Lösung, die dank der KI-Brain-Technologie mit echtem Expertenwissen arbeitet, und so überall dort eingesetzt werden kann, wo digitale Arbeit durch einen Experten verrichtet werden soll.

Neuronales System

Anstatt direkt an eines der großen Sprachmodelle wie Chat GPT oder Google Gemini anzubinden, geht die Salzkammergut KI einen anderen Weg. Neben einem Sprachmodell zur Ausformulierung wird ein selbst entwickeltes neuronales System eingesetzt, das am eigenen Server läuft. Das ist das Expertengedächtnis der KI oder auch das „KI-Brain“, wie es der Hersteller nennt, also das „Gehirn“. Der Clou: Unternehmen speisen hier ihr eigenes Firmen-Know-how ein und klonen ihr Wissen quasi in die KI.

Ein Sales- und der E-Learning-Chatbot stehen im Rahmen der Salzkammergut KI als fertige, flexible und vor allem wirtschaftliche Komplettlösung zur Installation bereit. Darüber hinaus gibt es noch weitere Anwendungsmöglichkeiten wie einen KI-Agenten, der verschiedenste Aufgaben im Unternehmen übernimmt. Die Bedienung ist leicht. In einem einfachen Interface schreibt man der KI, wie sie sich verhalten soll. „Sämtliche Daten, selbst die Chatverläufe, werden dabei DSGVO-konform am hauseigenen Server gespeichert“, so Irmler. Wie alle Lösungen von Irmler IT-Solutions, ist auch die Salzkammergut KI für Unternehmen jeder Größenordnung und Branche konzipiert.

